Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat ( DQ7S6H ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 06.12.2024), die K.O.-Schwelle liegt bei 18.377,80 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.