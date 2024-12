Dividenden-Legenden: Diese 3 Top-Unternehmen zahlen seit über 100 Jahren ohne Unterbrechung

Vor 100 Jahren sah unsere Welt stark anders aus. Fernseher, Computer, Mikrowelle und unzählige weitere Dinge waren noch nicht erfunden. Doch eine Sache hat sich seitdem nicht geändert: Die folgenden drei Unternehmen haben damals wie heute Dividenden an ihre Aktionäre ausgezahlt. Diese fließen seit über 100 Jahren ohne Unterbrechung und dürften aufgrund der jeweils soliden Geschäftsmodelle auch noch viele weitere Jahre ausgezahlt werden.

Um seit dem Jahr 1885 kontinuierlich Dividenden auszahlen zu können, braucht es ein zeitloses, unverwüstliches Geschäftsmodell. Der New Yorker Energieversorger Consolidated Edison (WKN: 911563) hat genau das. Denn das Unternehmen betreibt Strom- und Gasnetze sowie das ikonische Dampfheizungssystem (hier kommt der für Manhattan typische Wasserdampf her) in New York und Umgebung.

In den letzten Jahren richtet Consolidated Edison sein Geschäft immer stärker auf erneuerbare Energien aus. So wird das Stromnetz ausgebaut, um dem steigenden Bedarf nach strombetriebenen Heizungen und E-Mobilität Rechnung zu tragen. In dem Zusammenhang wird gerade gemeinsam mit der Stadt New York ein öffentliches Ladenetz aufgebaut. Weiterhin werden Energiespeicher errichtet, um „grünen Strom“ speichern zu können und auch das Gasnetz wird klimafreundlicher ausgerichtet.

So sehe ich Consolidated Edison gut aufgestellt, um auch in den nächsten Jahrzehnten Dividenden zahlen und steigern zu können. Seit 50 Jahren steigt die Dividende stetig – das Unternehmen zählt damit zum erlesenen Kreis der Dividendenkönige. Die Dividendenrendite liegt bei 3,3 %, das KGV bei 19 (Stand aller Angaben: 29.11.2024). Das scheint mir fair.

General Mills – Gegessen wird immer

Kommen wir zur nächsten Dividenden-Legende – zu General Mills (WKN: 853862). Der US-Konzern zählt gemessen am Umsatz zu den zehn größten Lebensmittelherstellern der Welt. Unter mehr als 100 Marken werden Frühstückscerealien, Kekse, Fertiggerichte, Yoghurt, Eis und vieles mehr vertrieben. Seit einigen Jahren ist General Mills auch im Bereich Tierfutter aktiv und verzeichnet dort mit seiner auf natürliche Rohstoffe bedachten Marke Blue Buffalo starke Wachstumsraten.

Durch dieses Wachstum und ein immer größer werdendes Spektrum an gesünderen Produkt-Alternativen konnten Schwächen im Geschäft mit den traditionell eher ungesunden, abgepackten Lebensmitteln mehr als kompensiert werden. So stiegen die Gesamtumsätze in den letzten Jahren leicht und auch der Gewinn je Aktie legte zu.

Dies ermöglichte es General Mills, die Dividende in den letzten Jahren meist zu erhöhen und nie zu senken. Die Dividende wird nun ohne Pause seit 124 Jahren gezahlt. Die Dividendenrendite beträgt 3,6 %, das KGV 15. Diese Bewertung finde ich nicht zu hoch – wer auf der Suche nach einem verlässlichen Dividendenzahler ist, kann sich General Mills einmal genauer anschauen.

Dividenden mit Zahnpasta, Spülmittel & Co: Colgate-Palmolive

Das US-Konsumgüterunternehmen Colgate-Palmolive (WKN: 850667) begann im Jahr 1806 mit der Produktion von Seife und Kerzen. Rund 50 Jahre nach der Unternehmensgründung wurden die ersten parfümierten Seifen vertrieben. Ein paar Jahrzehnte später folgten die ersten Tuben Zahnpasta.

Ungefähr seit dieser Zeit, nämlich seit dem Jahr 1895, schüttet Colgate-Palmolive ohne Unterbrechungen Dividenden aus. In den letzten 62 Jahren wurde diese Dividende sogar in jedem einzelnen Jahr erhöht, zuletzt um 4 %. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,1 %.

Ich denke, dass sich diese Historie stetig steigender Dividenden noch lange fortsetzen kann. Denn das Unternehmen ist in wenig konjunktursensiblen Märkten unterwegs und scheint mit seinen starken Marken über eine gewisse Preissetzungsmacht zu verfügen. Mit Marken wie Colgate und elmex ist der Konzern die globale Nummer 1 bei Zahnpasta und zählt auch in den Segmenten Reinigungs- und Pflegemittel (Marken: Palmolive, Ajax, …) sowie Tiernahrung (Hills) zu den weltweit führenden Playern. Große Kurssprünge erwarte ich in Anbetracht der geringen Wachstumsraten (3-5 % jährliches Umsatzwachstum werden angepeilt) und des vergleichsweise hohen KGV von 30 jedoch nicht.

Der Artikel Dividenden-Legenden: Diese 3 Top-Unternehmen zahlen seit über 100 Jahren ohne Unterbrechung ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Hendrik Vanheiden besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024