EQS-News: Team Farner-Partnerunternehmen erstmals mit zertifizierter Klimabilanz

Team Farner-Partnerunternehmen erstmals mit zertifizierter Klimabilanz



Hamburg, 06. Dezember 2024 – Kirchhoff Consult und komm.passion aus Deutschland, Farner aus der Schweiz sowie VIM Group mit Büros in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden haben als erste Unternehmen der Allianz TEAM FARNER gemeinsam alle klimarelevanten Daten für das Geschäftsjahr 2023 erfasst und gemäß des internationalen Standard Greenhouse Gas (GHG) Protocol bilanziert. Die GUTcert GmbH hat diese Klimabilanz nun offiziell zertifiziert.

„Wissen ist gut, (eigene) Erfahrung ist besser: In diesem Sinne haben wir uns als Vorreiter in unserer Branche dem Prozess der Klimabilanzierung selbst gestellt und wichtige Erfahrungen sammeln können,“ so Vincent Furnari, CSO, Practice Head ESG bei TEAM FARNER und Managing Partner bei Kirchhoff. „Gemeinsam wollen wir uns auf den Weg zur Klimaneutralität machen – Schritt für Schritt. Mit unserem Carbon Footprint haben wir nun den ersten Meilenstein in der Entwicklung einer TEAM FARNER-übergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie erreicht“, so Melanie Faithfull Kent, CEO von TEAM FARNER. „In den kommenden Jahren werden wir weitere Partnerunternehmen in die Klimabilanzierung einbeziehen.“

Im Beratungsgeschäft entstehen Treibhausgasemissionen in erster Linie im Bereich der elektrischen Infrastruktur, im Gebäudemanagement und im Bereich der Mobilität. Die gemeinsame Bilanzierung hat ergeben, dass von den Emissionen der vier Partnerunternehmen rund 25 Prozent auf das Pendeln von Mitarbeitern, 17 Prozent auf Geschäftsreisen und 15 Prozent auf den Fuhrpark zurückzuführen sind.

„Unsere Mobilität ist der größte Treiber von Emissionen und gleichzeitig der wichtigste Hebel für potenzielle Einsparungen,“ erklärt Dr. Jan-Ole Brandt, Senior Consultant ESG/Sustainability bei Kirchhoff. „Aus den Daten unserer Klimabilanz können wir nicht nur eigene Reduktionsziele ableiten, wir können unseren berichtspflichtigen Kunden nun auch die erforderlichen Scope 3-Emissionsdaten für ihre Klimabilanzen liefern.“

Die Verifizierung für die Kirchhoff Consult GmbH ist hier abrufbar.

ÜBER TEAM FARNER/ FARNER INTERNATIONAL AG

Farner International ist eine Allianz führender Beratungsunternehmen, die Kommunikation als Schlüsselfaktor für den Erfolg eines Unternehmens betrachten. Die internationale Agenturallianz trägt die Marke "Team Farner". Geführt wird die Gruppe von erfolgreichen Kommunikationsunternehmern, Partnerinnen und Partnern, die selbst im Beratungsgeschäft tätig sind. Als internationales Team der besten Köpfe vereint Farner alle Disziplinen der Kommunikation wie Strategie, Reputationsmanagement, Nachhaltigkeitskommunikation, Finanzkommunikation, Branding, Markenführung, Unternehmenskommunikation, Public Affairs, Marketingkommunikation, Verhaltensforschung, Werbung, Digital und CommTech. Die Gruppe ist in den wichtigsten Märkten und Städten präsent. Farner International hat seine Wurzeln in der Schweiz, wo Farner Marktführerin in der integrierten Kommunikation ist. Das 1951 gegründete Unternehmen ist eine der etabliertesten und ältesten Kommunikationsmarken Europas.

ÜBER KIRCHHOFF CONSULT GMBH

Die Kirchhoff Consult GmbH ist mit rund 70 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, bei Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG und Nachhaltigkeitskommunikation. ‘Designing Sustainable Value’: Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte.

Kirchhoff Consult ist Mitglied im Team Farner, einer europäischen Allianz von partnergeführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung.





PRESSEKONTAKT



Kirchhoff Consult GmbH

Corporate Communications

Janina Schumann

Borselstraße 20

22765 Hamburg

T +49 40 609 186 40

M +49 173 233 52 98

janina.schumann@kirchhoff.de

