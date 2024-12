Wochenausblick: Weihnachtsrally läuft. Notenbanken rücken in den Blickpunkt.

In der abgelaufenen Woche schob sich der DAX® über die magische Marke von 20.000 Punkten und schielte sogar kurzzeitig über 20.400 Punkte. Dabei wurde die Rallye in der zurückliegenden Woche von über 80 Prozent der Mitglieder getragen. Kommende Woche entscheidet unter anderem die EZB über den künftigen Leitzins. Zudem werden Inflationszahlen aus den USA erwartet, die der Fed eine Woche später Spielraum für eine Zinssenkung geben könnte. Es könnte somit im Wochenverlauf zu deutlichen Schwankungen kommen.

Nach deutlichen Kursgewinnen in der ersten Wochenhälfte gaben deutsche Rentenpapiere in der zweiten Wochenhälfte mehrheitlich wieder nach. Im Wochenvergleich zur Vorwoche zeigten sich die Renditen im kurz- und langfristigen Bereich wenig verändert. In den USA stagnierten die Kurse der Staatsanleihen im langfristigen Bereich bei rund 4,2 Prozent. Die Rendite der Kurzläufer bestätigte hingegen den in der Vorwoche eingeschlagenen Abwärtstrend. Übernächste Woche entscheidet die US-Notenbank über eine weitere Lockerung der Zinszügel. Der Goldpreis stagnierte im Wochenverlauf im Bereich von 2.650 USD. Am Ölmärkt haben es die Bullen derzeit schwer. So konnte das Brent Crude Oil die 74 USD-Marke nur kurz halten. Zum Wochenschluss testete der Ölpreis bei 70,75 USD das Novembertief.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden unter anderem Adobe, Broadcom, Metro, Hornbach, Inditex, Schott Pharma, Stabilus und TUI Geschäftszahlen veröffentlichen. Carl Zeiss Meditec und Siemens Energy präsentieren jeweils ihren Jahresbericht 2023/24. Allianz und Münchener Rück geben jeweils im Rahmen eines Investorentages einen Ausblick auf 2025. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer lädt zur Pressekonferenz und gibt möglicherweise Einschätzung für 2025. Die Nahost-Tochter von Delivery Hero, Talabat geht in Dubai an die Börse. Die Aktionäre von Vivendi entscheiden über die Aufspaltung des Konzerns in vier separat notierte Unternehmen.

Wichtige Termine

MONDAY DECEMBER 9, 2024

Euro Zone-Sentix Index

Euro zone finance ministers meet on draft budgets, recommendations for

Ifo-Präsident Fuest speaks about growth agenda 2030

TUESDAY DECEMBER 10, 2024

China (Mainland)-Trade

Germany-Inflation Final

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) press conference

WEDNESDAY DECEMBER 11, 2024

United States-CPI

THURSDAY DECEMBER 12, 2024

Swiss National Bank decides on rates, holds news conference

Germany’s Ifo institute releases updated economic forecast for 2024

ECB rate decision – Policy decision from the Eurpoean Central Bank

United States-PPI demand

United States-Jobless

Federal Reserve issues Flow of Funds accounts for Q3 2024

FRIDAY DECEMBER 13, 2024

Bank of Japan releases „tankan“ quarterly business sentiment survey

Germany-Trade

France-Inflation Final

United States-Imports/Exports

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 20.225/20.571 Punkte Unterstützungsmarken: 19.300/19.500/19.664/19.930/20.000 Punkte Der DAX® schloss am Freitag verändert. Mit dem Ausbruch über 20.225 Punkte besteht weiterhin Aufwärtspotenzial bis 20.571 Punkte. Der kurzfristige RSI-Indikator drehte allerdings zum Wochenschluss bereits nach unten. Das Aufwärtsmomentum hat spürbar nachgelassen. Rücksetzer unter 20.225 Punkte könnten eine kurzfristige Konsolidierung bis 20.000 oder gar 19.930 Punkte auslösen. Ein nachhaltiger Stimmungswandel bahnt sich jedoch frühestens unterhalb von 19.664 Punkten an. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 13.08.2024 – 06.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.12.2019 –06.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 75,45* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® UG0YX7 126,88** 23.800 13.800 28.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 68,67*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 142 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.12.2024; 17:20 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PD 2,98* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,74* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,31* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.12.2024; 17:20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.