74 % Kursplus & erste Dividende in 2024: Ist diese Aktie auch ein Kauf für 2025?

Eine Aktie mit einem Kursplus von 74 % und einer ersten Dividende ist im Börsenjahr 2024 gewiss nicht uninteressant. Die etwas andere Fragestellung lautet inzwischen jedoch, ob die Anteilsscheine auch für das kommende Jahr 2025 attraktiv wirken. Aber zunächst musst du ja sowieso erst einmal wissen, um welche Aktie es eigentlich geht.

Nun, es ist die Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX). Seit Jahresanfang konnten die Anteilsscheine von 314,25 Euro bis auf 547 Euro klettern. Ohne jeden Zweifel selbst für das starke Börsenjahr 2024 noch eine Ausnahmeperformance. Zudem erreichte der von Mark Zuckerberg gegründete Konzern eine Billionen-Dollar-Bewertung. Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung schließlich auf 1,45 Billionen US-Dollar.

Doch nun zurück zu unserer eigentlichen Fragestellung: Ist die Aktie von Meta Platforms auch für das kommende Börsenjahr 2024 ein Kauf? Betrachten wir die nicht ganz uninteressante Ausgangslage.

Nach 74 % Kursplus: Das zeichnet die Aktie jetzt aus

Grundsätzlich präsentiert sich Meta Platforms in einer überaus wachstumsstarken Verfassung. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 wuchsen die Umsatzerlöse um von 94,8 Mrd. US-Dollar auf über 114 Mrd. US-Dollar. Das zeigt, dass der Social-Media-Konzern auch mit seiner gigantischen Größe weiter wachsen kann. Eine Eigenschaft, die definitiv nicht unattraktiv ist.

Zumal Meta Platforms auch profitabel wächst. So verzeichnete man außerdem ein Nettoergebnis in Höhe von 41,52 Mrd. US-Dollar. Das heißt, dass mehr als jeder dritte US-Dollar als Umsatz unterm Strich übrig bleibt. Je Aktie entspricht das einem Wert in Höhe von 16,37 US-Dollar. Zudem ist Meta mit einem operativen Cashflow von über 63 Mrd. US-Dollar eine regelrechte Cash-Cow. Jeder zweite US-Dollar ist in dem bisherigen Börsenjahr aus dem operativen Geschäft übrig geblieben. Auch das ist einfach eine spannende Ausgangslage.

Für das Kursplus von 74 % verantwortlich ist vermutlich auch der Erfolg im eigentlichen Geschäft. Meta Platforms erreicht mittlerweile 3,29 Milliarden Menschen jeden Tag. Jeder zweite Erdbewohner nutzt den Social-Media-Konzern hingegen zumindest monatlich. Rein qualitativ und mit Blick auf einen möglichen Wettbewerbsvorteil sehen wir hier eine einmalige Ausgangslage.

Die erste Dividende 2024!

Das neue Börsenjahr 2024 ist aber auch in anderer Hinsicht besonders gewesen. Meta Platforms erzielte nicht nur 74 % Kursplus, sondern zahlte auch eine erste Dividende an uns Investoren aus. Mit einer Ausschüttung von derzeit 0,50 US-Dollar je Vierteljahr und 2,00 US-Dollar im Jahr ist die Ausschüttung aber zu vernachlässigen. Es handelt sich um eine Dividendenrendite von etwas mehr als 0,35 %. Ein vergleichsweise geringer Wert, der kaum Rendite bringt.

Vermutlich wird vor allem Mark Zuckerberg von dieser Dividende profitieren. Aber für Kleininvestoren ist das eher ein leichtes schmückendes Beiwerk. Wie üblich floss aber ein erheblicher Anteil in Aktienrückkäufe. Im dritten Quartal sind es erneut 8,86 Mrd. US-Dollar gewesen. Jedes Jahr werden damit wohl so ca. 2 % der ausstehenden Aktien gekauft und eingezogen. Das wiederum sorgt schon eher für einen spürbaren Effekt.

Zwar sind die Kapitalrückführungen insgesamt zu vernachlässigen. Sie tragen zu einer guten Rendite ein wenig dabei. Aber die 74 % Kursplus im Börsenjahr 2024 sind in erster Linie auf das starke operative Geschäft zurückzuführen. Das im Übrigen auch hätte noch besser sein können.

Nach 74 % Kursplus und Dividende 2024: Das ist 2025 wichtig!

Meta Platforms investiert nämlich weiterhin sehr viel Geld in den Aufbau seines Metaverse. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 hat es in diesem Geschäftsbereich einen operativen Verlust von 12,7 Mrd. US-Dollar gegeben. Für ein Segment, das gerade so auf einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar im gleichen Zeitraum kam, ist das eine ambitionierte Wette. Positiv ausgedrückt heißt das jedoch, dass die Ergebnisse sogar noch besser ausfallen könnten, würde Meta Platforms diese Investitionen nicht tätigen. Auch die Ankündigung höherer Investitionen im kommenden Jahr begrenzte das Kursplus im bisherigen Börsenjahr 2024 auf die 74 %.

Die Aktie von Meta Platforms ist hingegen mit einem voraussichtlichen 2024er Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 26,3 bewertet. Das ist gewiss nicht zu teuer, wenn das profitable Wachstum sich auch ins kommende Börsenjahr 2024 hineinzieht. Um ehrlich zu sein lautet mein Fazit aber im Moment: Ich würde, wenn, eher eine kleinere Position aufbauen. Bei einem größeren Kursrücksetzer ist die Ausgangslage von Meta Platforms aber durchaus attraktiv.

