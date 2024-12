IRW-News: Loar Holdings Inc.: Loar kündigt ein öffentliches Angebot an

IRW-PRESS: Loar Holdings Inc.: Loar kündigt ein öffentliches Angebot an

WHITE PLAINS, NY / ACCESSWIRE / 9. Dezember 2024 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (Loar) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Roadshow für das öffentliche Angebot von 4.750.000 seiner Stammaktien, einschließlich 1.583.333 Aktien, die von bestimmten Aktionären angeboten werden, und 3.166.667 Aktien, die von Loar angeboten werden, gestartet hat. Die verkaufenden Aktionäre beabsichtigen ferner, den Underwritern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 712.500 weiteren Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis, abzüglich der Provisionen und Nachlässe der Underwriter, einzuräumen.

Loar hat die Absicht, den Nettoerlös aus diesem Angebot für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten, die im Rahmen seiner Kreditvereinbarung noch ausstehen, und im Umfang des noch verbleibenden Erlöses für allgemeine Unternehmenszwecke, unter anderem als Working Capital, zu verwenden. Loar erhält keinerlei Erlös aus dem Verkauf der Stammaktien, die von den verkaufenden Aktionären angeboten werden, einschließlich der Stammaktien, die verkauft werden, sofern die Underwriter ihre Option zum Kauf weiterer Aktien ausüben.

Für das geplante Angebot fungieren Jefferies und Morgan Stanley als Lead Book-Runner und Moelis als Joint Book-Runner. Citigroup und RBC Capital Markets fungieren ebenfalls als Book-Runner. Blackstone ist als Co-Manager tätig.

Das geplante Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, das bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wird. Exemplare des vorläufigen Prospekts für das geplante Angebot können angefordert werden bei: Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com; Morgan Stanley & Co. LLC, zu Händen: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; und Moelis & Company LLC, zu Händen: Melissa Mariaschin, Managing Director und Head of Distribution, Capital Markets, 399 Park Avenue, 5th Floor, New York, NY 10022.

Eine Registrierungserklärung (Registration Statement) für diese Wertpapiere wurde bereits bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft noch dürfen Kaufangebote für sie angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung in Kraft tritt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, und in einem Bundesstaat oder Rechtssystem, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapierrecht dieses Bundesstaats oder Rechtssystems rechtswidrig wären, dürfen die angebotenen Wertpapiere nicht verkauft werden. Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen, und es besteht keinerlei Gewissheit, ob oder wann bzw. in welchem Umfang und zu welchen Bestimmungen das Angebot durchgeführt wird.

Über Loar

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das öffentliche Angebot. Diese Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen von Loar in Bezug auf sein Geschäft, seinen operativen Betrieb und andere damit verbundene Faktoren. Wörter wie können, werden, könnten, würden, sollten, antizipieren, vorhersagen, potenziell, fortsetzen, erwarten, beabsichtigen, planen, projizieren, glauben, schätzen und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf das geplante öffentliche Angebot, einschließlich des Umfangs und des Zeitpunkts eines solchen Angebots, sowie die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die als solche keine Garantie für künftige Leistungen darstellen und Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, die schwer vorhersehbar sind. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem Ungewissheiten in Bezug auf die Marktbedingungen, die Volatilität des Kurses der Stammaktien von Loar und andere Faktoren in Bezug auf das Geschäft von Loar, die im Prospekt in der Registrierungserklärung von Loar auf Formular S-1, in der jeweils gültigen Fassung, und im letzten Quartalsbericht von Loar auf Formular 10-Q, unter anderem unter der Überschrift Risikofaktoren, sowie in den nachfolgenden Einreichungen von Loar bei der SEC beschrieben sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Pressemitteilung bezieht sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Loar ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Ansprechpartner

Ian McKillop

Investor Relations, Loar Holdings

IR@loargroup.com

QUELLE: Loar Group Inc.

