Wenn ich nur eine Aktie 2025 kaufen dürfte: Diese wäre es!

Das Börsenjahr 2025 nähert sich und damit auch die Frage, welche Aktie für die kommenden zwölf Monate besonders gut positioniert ist. Die Luft wird allmählich auch etwas dünner. Schließlich war das Börsenjahr 2024 besonders gut. Aber nicht für jede Aktie. Und exakt bei den möglichen Verfolgern sehe ich einen Kandidaten noch immer herausstechen.

Hier ist sie nun also, die eine Aktie, mit der ich im Zweifel in das Börsenjahr 2025 gehen würde: BB Biotech (WKN: A0NFN3).

BB Biotech: Das ist die Aktie für 2025 für mich!

Vielleicht kennst du BB Biotech bereits. Hierbei handelt es sich um eine schweizerische Beteiligungsgesellschaft, die sich ausschließlich auf die Biotechnologie und Pharmazie konzentriert hat. Derzeit befinden sich etwas mehr als 30 Aktien im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft. Die jedoch unterschiedlich gewichtet sind. Mit 11,5 % ist die Argenx SE beispielsweise die größte Position. Die kleinste Beteiligung schafft es lediglich auf 0,1 %. Werte, die dir ein Gespür für die allgemeine Ausrichtung vermitteln dürften.

Thematisch deckt BB Biotech insbesondere die Bereiche innovativer Krebs-Therapien, Kardiovaskuläre Erkrankungen, Seltene Erkrankungen und kleinere Nebenbereiche ab. Auch das zeigt, dass das Management in der Welt der Medizin und Pharmazie relevante Zukunfts- und Wachstumsmärkte bedient.

Trotzdem konnte die Aktie im Jahre 2024 nun wirklich nicht glänzen. Seit Jahresstart liegt sie sogar 13,7 % im Minus. Und das in einem Zeitraum, in dem Indizes wie der DAX, der S&P 500 und viele andere Börsenbaromter um 20 % zugelegt haben. Das hat natürlich einen Grund. Aber viel entscheidender: Ich sehe insbesondere für das Jahr 2025 die Aussicht auf Besserung.

Warum die Aktie nicht erfolgreich gewesen ist

BB Biotech hat in den vergangenen Jahren bereits mit einer Formschwäche zu kämpfen. Das liegt für mich insbesondere daran, dass das Segment, in das man investiert, einfach nicht gefragt gewesen ist. Hohe Zinsen erschwerten die Möglichkeit, sich mit Fremdkapital zu finanzieren. Zwar mag das für BB Biotech nicht so kriegsentscheidend gewesen sein. Für die vielen und eher kleinen Beteiligungen der schweizerischen Beteiligungsgesellschaft hingegen schon.

Deren Wert hat sich daher teilweise kaum bewegt. Und damit auch die Aktie von BB Biotech nicht. Wobei der Markt womöglich dabei ist, gerade jetzt zu übertreiben. Sehen wir uns die Bewertung an, so sehen wir, dass das Net Asset Value bei 45,15 Schweizer Franken liegt. Wohingegen der Aktienkurs bei 37,40 Schweizer Franken notiert. Übersetzt heißt das, dass das Kurs-NAV-Verhältnis bei lediglich 0,82 liegt. Wir können den Wert der Beteiligungen, selbst bereinigt um Verbindlichkeiten, im Moment daher mit einem Discount von attraktiven 18 % kaufen.

Das ist für mich ein erster Grund, warum die Aktie von BB Biotech für mich ein Kauf für 2025 ist. Beziehungsweise: Warum ich meine Anteile gerne im Depot halte und mit in die kommenden zwölf Monate nehme. Auch die 5 % Dividendenrendite, die jetzt im Dezember wieder einmal ermittelt werden, erscheinen für mich attraktiv und günstig.

BB Biotech: Auch darum kann die Aktie 2025 wieder steigen

Aber es gibt für mich noch andere Gründe, warum ich die Aktie als ein Investment für 2025 auswählen würde. Ja, sogar als ein einzelnes Investment. Das ist die innovative Chance, die ich mit BB Biotech weiterhin verknüpft sehe.

Ich glaube daran, dass die Biotechnologie und Pharmazie viele und wichtige Innovationen hervorbringen wird. BB Biotech wird viele dieser Innovationen vermutlich identifizieren und in die jeweiligen Unternehmen investieren. Das sollte langfristig-orientiert zu einer guten Wertsteigerung beitragen können. Denn: Innovationen liefern langfristig einfach gute Renditen.

Der Wind im Markt dreht sich etwas, die Zinsen dürften sinken. Auch dadurch dürften in den kommenden zwölf Monaten wieder vermehrt Investoren auf die Potenziale von BB Biotech und den Beteiligungen schauen. Da die Aktie weiterhin 50 % unter ihrem Hoch notiert, glaube ich, dass es hier Aufhol- und Überraschungspotenzial zugleich geben dürfte.

Vielleicht 2025, vielleicht erst später

BB Biotech wäre daher meine Aktie für das Jahr 2025. Trotzdem kann ich eines natürlich nicht mit Sicherheit sagen: Dass es alles in den kommenden zwölf Monaten eintritt, wie ich es mir denke. Ich sehe lediglich das Potenzial, die Möglichkeiten und die Chance. Möglicherweise wird das aber auch erst 2026 oder 2027 wieder zum Tragen kommen.

Als Investor habe ich jedoch die Geduld, um auf dieses Potenzial zu warten. Wichtig ist mir nur, dass ich für 2025 investiert bin. Und genau das bin ich bei BB Biotech bereits.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech.

