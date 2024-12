DAX® - Rückfall in die Bollinger Bänder

Der DAX® setzt seinen (Börsen-)Lauf auch zu Wochenbeginn fort. An jedem der letzten sechs Handelstage konnte das Aktienbarometer ein neues Allzeithoch verbuchen. Im sich langsam dem Ende zuneigenden Jahr 2024 war es damit insgesamt das 41. seiner Art. Unter dem Strich schrauben die deutschen Standardwerte ihr Rekordlevel bis auf 20.462 Punkte in die Höhe. Der Wochenauftakt liefert aber auch ein wenig Stoff für das Lehrbuch der Technischen Analyse. In der vergangenen Woche wiesen wir auf eine weitere Anwendung der Bollinger Bänder hin. Zur Erinnerung: Am vergangenen Dienstag hatte der DAX® zum ersten Mal eine Tageskerze vollständig oberhalb des oberen Bollinger Bandes ausgeprägt. Eine solche Extremkonstellation zeugt von einem starken Trend und einer kurzfristigen Überhitzung. Es ist aber kein Ausstiegssignal! Letzteres entsteht erst, wenn der Kurs des Basiswerts wieder in die Begrenzungen des Volatilitätsindikators zurückkehrt. Per Schlusskurs war das beim DAX® gestern der Fall. Damit liefert der DAX® ein gutes Beispiel, wie anhand der Bollinger Bänder ein technisch sinnvoller Stop-Loss jeden Tag nachgezogen werden kann. Im Vergleich zum Schlusskurs vor Wochenfrist ließen sich auf diese Weise gut 300 Punkte mehr an Kursgewinnen realisieren.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

