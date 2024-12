Rupie auf Rekordtief - "Taube" wird Zentralbankchef

Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die Ernennung des Finanzbeamten Sanjay Malhotra zum neuen Zentralbankchef hat die indische Landeswährung Rupie auf ein Rekordtief gedrückt.

Für einen Dollar gab es am Dienstag 84,8575 Rupien. Händlern zufolge hat die Notenbank wahrscheinlich eingegriffen, um einen weiteren Kursrückgang zu verhindern.

Malhotra, der im Finanzministerium für den Bereich Steuern verantwortlich ist, tritt sein Amt bereits an diesem Mittwoch an. Er folgt auf Shaktikanta Das, dessen sechsjährige Amtszeit dann endet. Malhotra übernimmt kein leichtes Amt: Das Wachstum der indischen Wirtschaft verlangsamt sich, während die Inflation weiterhin hoch ist. Das erschwert es, einen geeigneten Kurs in der Geldpolitik zu finden.

Die Wiederherstellung eines Gleichgewichts zwischen Inflation und Wachstum in Indien bleibt eine wichtige Aufgabe für die Zentralbank, sagte deren scheidender Chef Das in Mumbai. "Man muss alle Perspektiven verstehen und das tun, was das Beste für die Wirtschaft ist", betonte sein Nachfolger Malhotra in Neu Delhi.

Dieser gilt als geldpolitische Taube, der im Zweifel eher die Zinsen senkt, um das Wachstum anzuschieben - auf die Gefahr hin, dass dadurch die Inflation höher ausfällt. "Mit der Ernennung von Malhotra besteht die Erwartung, dass es eine Tendenz zur Unterstützung des Wachstums geben wird", sagte Analyst Anshul Chandak von der RBL Bank. "Eine Zinssenkung (...) im Februar scheint nun sicherer zu sein." Das wiederum schwächt die Landeswährung.