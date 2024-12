IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: PORR: Alternde Bevölkerung sorgt für Marktpotenzial

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: PORR: Alternde Bevölkerung sorgt für Marktpotenzial

Über ein Problem Europas ist man seit Jahrzehnten gut informiert: Steigende Lebenserwartungen und sinkende Geburtenraten führen zu einer fortschreitenden Alterung der Gesellschaft. Der Baubranche eröffnet dies interessante Geschäftschancen.

Wachstumsmarkt mit Ansage

In einem bereits vor zwei Jahren veröffentlichten Artikel auf Markforschung.de wurde der Frage nachgegangen, wie sich der demografische Wandel auf die Bau- und Immobilienbranche auswirkt. Weil immer mehr Senioren altersgerecht und barrierefrei wohnen möchten bzw. müssen, entsteht die Notwendigkeit, bestehende Eigenheime entsprechend umbauen zu lassen. Bis 2035 wird eine Bedarfslücke von bis zu zwei Millionen altersgerechten Wohnungen prognostiziert. Außerdem ist damit zu rechnen, dass ein Teil der alternden Bevölkerung künftig sein bisheriges Eigenheim verlassen wird, um in betreute Wohneinrichtungen zu ziehen - sowohl aus medizinischen Gründen als auch aus freien Stücken.

Laut Pflegeheim Rating Report 2024 des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung ist aufgrund der Alterung der Gesellschaft bis 2030 (2040) allein in Deutschland mit 5,7 (6,4) Millionen Pflegebedürftigen zu rechnen. Dies entspräche einer Steigerung um 14 (28) Prozent gegenüber dem Jahr 2021 und würde bis 2040 einen zusätzlichen Bedarf von 322.000 stationären Pflegeplätzen generieren. Die hierfür nötigen Neu- und Re-Investitionen werden auf 81 bis 125 Milliarden Euro geschätzt.

Erfahrung und Expertise gefragt

Die österreichische PORR Group engagiert sich in mehreren Bausegmenten, in denen die fortschreitende Überalterung der Bevölkerung eine wichtige Rolle spielt. Denn nicht nur der oben erwähnte Bedarf an altersgerechtem Wohnraum bzw. Pflegeimmobilien, sondern auch Krankenhäuser und Reha-Zentren sowie Hospiz-Einrichtungen dürften mit dem Anstieg des Durchschnittsalters verstärkt in Anspruch genommen werden. Außerdem erfordert eine alternde Gesellschaft gut ausgebaute und altersgerechte öffentliche Verkehrssysteme, welche deren Mobilität und Unabhängigkeit sicherstellen.

Mit Blick auf die oben genannten Gesundheitseinrichtungen bietet die PORR als Generalunternehmerin von der Planung über den Bau bis hin zum laufenden Betrieb alles aus einer Hand. Die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheitswesens gelten in der Baubranche als besonders komplex. Projektentwicklung, Planung sowie Bau und Betrieb sind hochgradig miteinander vernetzt und ein funktionierendes Spital setzt eine umfangreiche Expertise in all diesen Bereichen voraus. In mehr als 20 Jahren hat die PORR zahlreiche Krankenhäuser, Reha-Kliniken und Pflege- bzw. Hospizheime in mehreren europäischen Ländern realisiert.

Aktuelles Großprojekt in Polen

Einen besonders prestigeträchtigen Großauftrag im Wert von 234 Mio. Euro hat die PORR im Mai 2023 für den Bau eines onkologischen Krankenhauses im niederschlesischen Wrocaw (Polen) unterzeichnet. Im Auftrag des Niederschlesischen Zentrum für Onkologie, Pulmologie und Hämatologie (LSOPHC) soll das Projekt innerhalb von 51 Monaten fertiggestellt werden und über eine Nutzfläche von mehr als 100.000 m² verfügen, aufgeteilt in vier oberirdische und ein unterirdisches Stockwerk. Geplant ist die Errichtung von 26 Stationen, 30 ambulanten Einheiten und 73 Praxen, wodurch sich der Umfang der ambulanten Behandlungsmöglichkeiten deutlich erhöhen wird. Die Aufnahme der ersten Patienten ist für das Jahr 2028 eingeplant.

Insgesamt wird das neue Krankenhaus drei Zentren für medizinischen Leistungen unter einem Dach vereinen: Onkologie, Hämatologie und Lungenkrankheiten. Zudem soll es über 671 Betten in Zweibettzimmern verfügen und mit einem 14 Säle umfassenden Operationstrakt ausgestattet sein, in dem jährlich bis zu 10.000 Eingriffe durchgeführt werden können. Außerdem ist auf dem Areal ein großzügiger Parkplatz mit über 1.000 Stellplätzen vorgesehen. Das Mammutprojekt gilt in der Woiwodschaft Niederschlesien übrigens als das größte Vorhaben im öffentlichen Gesundheitswesen.

Rückenwind dank sinkender Zinsen?

Last, but not least: Die Aussicht auf sinkende Zinsen erleichtert sowohl privaten Bauherren, die ihr Eigenheim fürs Alter fitmachen möchten, als auch öffentlichen Auftraggebern die Entscheidung. Während die EZB in diesem Jahr bereits dreimal eine Zinsreduktion um 25 Basispunkte verkündet hat, halten zahlreiche Ökonomen eine weitere Reduktion um 100 Basispunkte für möglich. Wichtig zu wissen: Der Vorteil einer günstigeren Finanzierung würde sich auch auf andere Bauprojekte positiv auswirken und dadurch die gesamte Bau- und Immobilienbranche unterstützen.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort Nebenwerte oder PORR.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/wie-sich-der-demografische-wandel-auf-die-bau-und-immobilienbranche-auswirkt/

https://www.rwi-essen.de/presse/wissenschaftskommunikation/pressemitteilungen/detail/pflegeheim-rating-report-2024-wirtschaftliche-lage-deutscher-pflegeheime-hat-sich-leicht-verbessert-personal-wird-zunehmen-knapp

https://porr.at/medien/presseinformationen/presseinformationen/presseinformation/news/porr-gewinnt-grossauftrag-fuer-den-bau-eines-onkologischen-krankenhauses-in-wroclaw/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.