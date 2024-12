Kreise: Teamviewer will Anbieter 1E übernehmen in größtem Zukauf bisher

LONDON (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer will sich laut Kreisen in seiner bisher größten Übernahme mit dem Unternehmen 1E vom Finanzinvestor Carlyle stärken. Die Göppinger wollen dafür mehr als 700 Millionen US-Dollar (663 Mio Euro) auf den Tisch legen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. 1E bietet Software zur Erkennung von IT-Problemen an. Teamviewer würde damit sein Angebot rund um Fernwartung, Vernetzung von Geräten und Videokonferenzen ergänzen und über 1E und dessen Kunden auch einen größeren Zugang zum US-amerikanischen Markt bekommen. Die Gespräche sind laut Bloomberg fortgeschritten, ein Deal könnte demnach noch diese Woche bekanntgegeben werden. Eine Teamviewer-Sprecherin sagte, das Unternehmen kommentiere keine Gerüchte./men/mis