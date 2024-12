Trump verspricht beschleunigte Genehmigungen für Großinvestitionen

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren für Großinvestitionen in den USA angekündigt.

Jede Person oder jedes Unternehmen, das mindestens eine Milliarde Dollar in den USA investiert, solle in den Genuss von "vollständig beschleunigten Genehmigungen und Zulassungen" kommen, schrieb der Republikaner am Dienstag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Dies beinhalte auch Umweltauflagen. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Trump hat wie andere Republikaner einen Rückbau der Auflagen für die Wirtschaft verlangt. Er übernimmt im Januar das Präsidialamt.