Die meistgehandelten Produkte: Tesla, NVIDIA und Apple stark gefragt!

Am Donnerstag eröffnete der DAX® wieder etwas höher. Der deutsche Leitindex pendelt nun knapp unter seinem Allzeithoch auf und ab. Die Anleger sind optimistisch vor dem EZB-Entscheid. Gestern ging es nach der Veröffentlich der Inflationsdaten in den USA bergauf an der Wall Street. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Apple, sowie Call Knock-Out-Optionsscheine auf Tesla und NVIDIA.

In den letzten Tagen gab es einige bemerkenswerte Entwicklungen bei Tesla, NVIDIA und Apple. Tesla-Aktien haben ein Rekordhoch erreicht, angetrieben durch Optimismus über die selbstfahrenden Ambitionen des Unternehmens und die politische Unterstützung von Präsident Trump. Diese Entwicklungen haben das Vertrauen der Investoren gestärkt und den Kurs der Aktie positiv beeinflusst. NVIDIA steht derzeit im Fokus aufgrund eines laufenden Rechtsstreits über die Offenlegung von Kryptowährungsumsätzen. Der US Supreme Court hat eine Berufung von NVIDIA abgelehnt, was bedeutet, dass das Unternehmen sich weiterhin mit einer Klage auseinandersetzen muss, die behauptet, es habe die Abhängigkeit von Einnahmen aus dem Krypto-Mining verschleiert. Trotz dieser Herausforderungen bleibt NVIDIA ein führender Anbieter im Bereich Künstliche Intelligenz und Grafikprozessoren. Apple hat kürzlich das iOS 18.2 Update veröffentlicht, das neue Funktionen wie die Integration von ChatGPT in Siri beinhaltet. Zusätzlich arbeitet Apple mit Broadcom an der Entwicklung eines maßgeschneiderten Serverprozessors, der die KI-Funktionen des iOS-Betriebssystems unterstützen soll. Diese Neuerungen könnten die Nutzererfahrung erheblich verbessern und die Attraktivität der Apple-Produkte weiter steigern.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8W0J 15,92 20426,50 Punkte 18840,70 Punkte 12,80 Open End Tesla Inc. Call HD3SUR 27,31 428,33 USD 140,78 USD 1,53 Open End NVIDIA Corp. HD8QBK 2,70 138,55 USD 110,51 USD 4,91 Open End Allianz SE Call HC1TBZ 10,95 301,75 EUR 191,89 EUR 2,74 Open End TUI AG Call HD9X36 1,53 8,602 EUR 7,10 EUR 5,68 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2024; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag TUI AG Call HD7VY0 2,91 8,605 EUR 6,00 EUR 3,71 18.06.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 2,66 625,00 EUR 700,00 EUR 23,94 19.03.2025 Coinbase Global Inc. Call UG02P4 11,72 317,405 USD 220,00 USD 2,57 18.06.2025 LVMH SE Call HD5ZQE 0,49 643,60 EUR 650,00 EUR 23,54 18.06.2025 Apple Inc. Call HD4LFH 6,46 247,055 USD 185,00 USD 3,56 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2024; 11:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 9,21 411,50 USD 274,35 USD 3 Open End Tesla Inc. Long HD2QPK 31,52 427,70 USD 283,26 USD 3 Open End E.ON SE Long HC5PHN 0,83 118,725 EUR 10,72 EUR 10 Open End Adobe Inc. Short HD6DP5 3,12 493,275 USD 618,68 USD -8 Open End TUI AG Short HD6AK5 0,35 8,611 EUR 9,83 EUR -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2024; 11:10 Uhr;

