Schindler Holding AG: Veränderungen in der Konzernleitung und im Verwaltungsrat

12.12.2024 / 06:30 CET/CEST

Der Verwaltungsrat der Schindler Holding AG hat Paolo Compagna, derzeit Chief Operating Officer, per 1. April 2025 zum CEO ernannt. Silvio Napoli, derzeit Verwaltungsratspräsident und CEO, wird Paolo Compagna bis zur nächsten Generalversammlung am 25. März 2025 in der Übernahme des CEO-Mandats unterstützen.

Paolo Compagna ist seit 2015 Mitglied der Konzernleitung, seit Januar 2022 Chief Operating Officer und war davor für die Region Europa-Nord verantwortlich. Seit 2010 war er in verschiedenen leitenden Positionen in Deutschland tätig, unter anderen als CEO von Schindler Deutschland. Er ist Diplom-Elektroingenieur (TH Köln, Deutschland) und Diplom-Wirtschaftsingenieur (Berliner Hochschule für Technik, Deutschland).

«Paolo Compagna ist die richtige Besetzung für diese Position. Mit seiner breiten Erfahrung ist er für die kommenden Chancen und Herausforderungen bestens vorbereitet», sagte Silvio Napoli.

Nach dreissig erfolgreichen Jahren im Unternehmen hat Silvio Napoli entschieden, sich an der nächsten Generalversammlung am 25. März 2025 nicht mehr zur Wiederwahl für den Verwaltungsrat zur Verfügung zu stellen und neue Karrierewege einzuschlagen.

«Drei Jahrzehnte im Dienst eines Unternehmens zu stehen, ist eine Ehre und ein Privileg. Ich danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen und den Schindler-Teams auf der ganzen Welt für die erfolgreiche und bereichernde Zusammenarbeit», sagte Silvio Napoli.

Der Verwaltungsrat dankt Silvio Napoli für seinen herausragenden Einsatz in den vergangenen dreissig Jahren. Er hat das Unternehmen nachhaltig geprägt. Unter anderem hat er in den letzten drei Jahren einen erfolgreichen Turnaround in einem herausfordernden Umfeld geleitet.

Per 1. April 2025 wird die Konzernleitung aus folgenden Mitgliedern bestehen: Paolo Compagna (CEO), Matteo Attrovio (CIO), Danilo Calabrò (Europa-Süd), Donato Carparelli (CTO), Carla De Geyseleer (CFO), Vikén Martarian (Amerika und Fahrtreppen), Hugo Martinho (Human Resources), Meinolf Pohle (Europa-Nord), Robert Seakins (Asien-Pazifik) und Daryoush Ziai (China).

Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen über 70 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

