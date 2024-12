Warum die 100.000 US-Dollar für Bitcoin so entscheidend sind – und was Analysten über die nächsten Schritte sagen.

Der Bitcoin-Kurs zeigt in seinem Kampf um eine nachhaltige Eroberung der runden Marke von 100.000 Dollar weiterhin erhöhte Volatilität. Nach einem kurzzeitigen Verlust des Momentums durch einen Einbruch unter den Aufwärtstrend seit Anfang November und den kurzfristigen 7-Tage-Trend, konnte der Kurs durch einen weiteren starken Anstieg zur Wochenmitte diese Unterstützungen zurückerobern - hat jedoch weiterhin erkennbare Probleme die sechsstelligen Marke zu überwinden.

Quelle: Tradingview

Fokus auf Inflation und Arbeitsmarkt

Die Märkte surfen immer noch auf der Euphorie-Welle, die durch den Wahlsieg der Republikaner in den USA und den damit verbundenen Erwartungen ausgelöst wurde, allerdings rücken nun wieder entscheidende Konjunkturdaten in den Vordergrund. Das Thema Rezession bleibt in den Köpfen vieler Marktteilnehmer.

Der letzte Arbeitsmarktbericht aus den USA hat dabei keine hilfreichen Impulse gegeben. Die Arbeitslosenrate ist mit 4,2 Prozent leicht gestiegen, signalisiert jedoch noch keine verstärkte längerfristige Abkühlung des Arbeitsmarktes und lag in den Erwartungen des Marktes.

Auch die jüngst veröffentlichten CPI-Inflationsdaten für November geben keine eindeutige Richtung vor. Mit 2,7 Prozent sind sie leicht gegenüber dem Vormonat gestiegen und lagen damit im Bereich der Markterwartungen. Die Produzentenpreisinflation (PPI) hat mit einem unerwartet deutlichen Anstieg jedoch negativ überrascht.

Der Markt rechnet laut CME-Prognosen weiterhin mit großer Mehrheit mit einer kleinen Zinssenkung nächste Woche, da die Arbeitslosigkeit angezogen ist. Eine Zinspause könnte jedoch unmittelbar für einige Enttäuschung sorgen und als Auslöser für eine schärfere Korrektur dienen.

Ausblick auf 2025

Langfristig bleibt der globale Liquiditätszyklus der entscheidende Faktor für die Bitcoin-Preisentwicklung. Das Thema Schuldenobergrenze wird in den USA um die Jahreswende wieder stark in den Fokus rücken und dürfte diesbezüglich entscheidende Impulse liefern. Ein ausufernder Streit über eine Anhebung oder Aussetzung, wie in der Vergangenheit immer häufiger in der US-politischen Riege aufgetreten, könnte zu Turbulenzen führen, was die Liquiditätsbedingungen an den Märkten angeht.

Perspektivisch bleiben jedoch sowohl die US-Schuldenkrise als auch die chinesische Immobilien-Krise ein Garant dafür, dass weitere geldpolitische Lockerungen in 2025 kommen und den Liquiditätszyklus antreiben werden. Das liefert möglicherweise den Treibstoff für einen anhaltenden Bitcoin-Bullenmarkt.

Historische zyklische Muster signalisieren weiteren Spielraum für Bitcoin

Ein Blick auf historische Preismuster der Bitcoin-Zyklen zeigt, dass noch eine Menge Spielraum für 2025 besteht. Laut dem On-Chain-Analysten Rekt Capital befindet Bitcoin sich seit dem 6. November, dem Tag des nachhaltigen Ausbruchs über dem letzten Zyklus-Hochs, in der nächsten Phase seiner parabolischen Aufwärtsbewegung, die in jedem Zyklus auftritt. Historisch gesehen dauert diese Phase durchschnittlich etwa 300 Tage, was noch Spielraum für diesen Bullrun bis weit in das Jahr 2025 hinein – etwa bis zum Ende des dritten Quartals – liefern würde.

Kurzfristig besteht laut dem Analysten jedoch Korrektur-Potenzial, da Bitcoin historisch gesehen in den ersten 6 bis 8 Wochen seiner parabolischen Phase den ersten größeren Preisrückgang erlebt. Korrekturen von 30 Prozent und mehr während eines Bitcoin-Bullruns waren in der Vergangenheit keine Seltenheit. Anleger sollten sich also anhand vergangener Preismuster auf eine erhöhte Volatilität in den nächsten Wochen einstellen, eine größere Korrektur würde jedoch mit Blick auf die fundamentale Ausgangslage noch nicht das Ende dieses Bullruns signalisieren.

Denken Sie langfristig!

