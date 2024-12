ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rheinmetall auf 750 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 655 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach seiner Analyse der aktuellen Auftragslage im Rüstungsbereich traut der Experte George McWhirter den Düsseldorfern im Basisszenario ein durchschnittliches Wachstum von 24 Prozent per annum bis 2027 zu. Rheinmetall sei hervorragend aufgestellt für den Aufrüstungszyklus in Europa, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Potenzial steige, sollten Deutschland und die Nato ihre Budgets noch aufstocken./ag/bek

