dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum Bewegung

FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN



DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Der Dax tritt weiter auf seinem Rekordniveau auf der Stelle. Am Freitag hatte er die Bestmarke zwar noch einige Punkte nach oben geschraubt auf 20.522 Punkte, richtig durchstarten kann er aber offenbar nicht mehr. Mit einem Jahresplus von rund 22 Prozent scheinen sich viele Anleger zufriedenzugeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag nun rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher auf 20.409 Punkte. Das Highlight der Woche ist die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend.

USA: - NASDAQ IM PLUS; DOW IM MINUS - Das Halbleiter-Unternehmen Broadcom hat am Freitag beim Börsenwert erstmals die Marke von einer Billion Dollar hinter sich gelassen und im Technologiesektor die Akzente gesetzt. Der von Techwerten dominierte Nasdaq 100 gewann am Ende des Tages 0,76 Prozent auf 21.780,25 Punkte, nachdem er im frühen Handel mit 21.886 Punkten so hoch geklettert war wie nie zuvor. Das Wochenplus für den Nasdaq 100 beläuft sich auf 0,7 Prozent. Er hatte sich in dieser Woche anfangs schwächer entwickelt, ab der Wochenmitte dann aber von der Aussicht auf weiter niedrige Zinsen vergleichsweise deutlich profitiert. In der Woche davor hatte er bereits einen Gewinn von 3,3 Prozent verbucht. Der Dow Jones Industrial fand hingegen auch am Freitag nicht in die Spur und verlor 0,20 Prozent auf 43.828,06 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 1,8 Prozent für den New Yorker Leitindex. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag unverändert bei 6.051,09 Punkten.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt an Boden verloren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor Handelsende um 0,1 Prozent. Deutlicher waren die Verluste in China und Hongkong. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten büßte im späten Handel 0,7 Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab der Hang Seng knapp ein Prozent nach. In China wurden die Daten zur Industrieproduktion, Einzelhandel und Sachinvestitionen vorgelegt. Während die Produktion und Investitionen im Rahmen der Erwartungen zulegten, enttäuschte der Einzelhandelsumsatz.

DAX 20405,92 -0,1% XDAX 20412,99 0,07% EuroSTOXX 50 4967,95 0,05% Stoxx50 4392,27 -0,55% DJIA 43828,06 -0,20% S&P 500 6051,09 0,00% NASDAQ 100 21780,25 0,76%



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL



RENTEN:

Bund-Future 134,53 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0516 0,18% USD/Yen 153,66 0,00% Euro/Yen 161,59 0,18%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 105.104 0,65%

ROHÖL:

Brent 74,12 -0,37 USD WTI 70,81 -0,48 USD

