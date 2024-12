ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq-Rekordlauf geht kurz vor US-Zinsentscheid weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Zwei Tage vor dem finalen diesjährigen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat es am Montag am New Yorker Aktienmarkt einen Auftakt mit positiven Vorzeichen gegeben. Während erneut die Technologiewerte favorisiert wurden, standen die Standardwerte im Dow Jones Industrial bei Anlegern weniger hoch im Kurs.

Nach sieben Verlusttagen in Folge konnte der Dow gegen Ende der ersten Handelsstunde nur knapp um 0,06 Prozent auf 43.855,68 Punkte zulegen. Der marktbreite S&P 500 , der zuletzt schon etwas besser dastand, kam zeitgleich mit 6.064,21 Punkten auf ein Plus von 0,22 Prozent. Dominiert wurde die Gewinnerliste vom technologielastigen Nasdaq 100 , der um 0,69 Prozent auf 21.931,33 Punkte anzog. Dies reichte dem Auswahlindex für ein erneutes Rekordhoch.

Laut den Experten der UBS "bleibt der Markt davon überzeugt, dass die Fed ihren Zinssatz in dieser Woche erneut senken wird". Mehrheitlich erwartet wird unter Börsianern, dass die Notenbank dem Aktienmarkt mit einer nochmaligen Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte unter die Arme greift. Sinkende Zinsen verbilligen Kredite und können damit über Investitionen die Wirtschaft ankurbeln.

Beim Zinsentscheid am Mittwoch werden aber auch Hinweise zur künftigen Geldpolitik im Fokus stehen, denn nicht wenige Experten befürchten, dass die Wirtschaftspolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump die Inflation anheizen könnte. In dem Fall müsste die Fed perspektivisch womöglich mit Zinssenkungen pausieren oder die Geldpolitik sogar straffen. Die Experten der UBS sehen in zuletzt gestiegenen Anleiherenditen ein Indiz für diese Sorge der Anleger.

Technologiewerte gelten in einem Umfeld sinkender Zinsen gemeinhin als begünstigt, vor allem macht sich bei deren Kursanstieg aber weiter die Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI) bemerkbar. Diesbezüglich sind in diesen Tagen die Aktien von Broadcom zu Anlegers neuem Liebling geworden: Schon am Freitag waren sie nach einem starken Quartalsbericht um fast ein Viertel nach oben geschnellt. Dem ließen sie nun auf ihrem Rekordlauf ein Plus von neun Prozent folgen.

Seit Jahren gilt eigentlich Nvidia als KI-Favorit, doch hier gab der Kurs bereits vor dem Wochenende nach und am Montag sank er nochmals um 2,4 Prozent. Damit erreichten die Aktien des Chip-Spezialisten zum Wochenauftakt den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober. Nvidia war zeitweise zum wertvollsten Börsenunternahmen der Welt aufgestiegen, wurde dabei aber mittlerweile wieder von Apple abgelöst. Mit Amazon , Alphabet und Tesla erreichten am Montag ein paar weitere Aktien aus dem Kreis der sogenannten "Magnificent 7" Rekordniveau.

In den Blick rückte außerdem die künftige Besetzung des Nasdaq 100 mit einigen beschlossenen Änderungen. Ihren Platz räumen müssen der Impfstoffhersteller Moderna , der Gentechnikgeräte-Hersteller Illumina und der Rechenzentrumsausrüster Super Micro Computer . Neu aufgenommen werden dagegen das Datenanalyse-Unternehmen Palantir , der Taser- und Bodycam-Anbieter Axon sowie der Softwarehersteller MicroStrategy . Die Änderungen werden zum 23. Dezember wirksam.

Eindeutige Kursreaktionen hatten die Neubesetzungen jedoch nicht zur Folge. MicroStrategy zum Beispiel war unter den Aufsteigern mit 3,7 Prozent Plus der einzige Gewinner, denn die Aktien gelten unter Börsianern "als eine gehebelte Wette auf den Bitcoin". Die Kryptowährung erreichte bei über 106.000 Dollar ein erneutes Rekordhoch. Davon profitierten mit Riot Platforms oder Coinbase auch andere einschlägige Werte./tih/men