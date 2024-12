Aktien New York: Erneute Dow-Verluste - Nasdaq-Rally pausiert

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen bahnt sich am Dienstag für den Dow Jones Industrial der neunte Schwächetag in Folge an. Anders als zuletzt wird der US-Leitindex dabei aber von den anderen US-Indizes nach unten begleitet, denn die Nasdaq-Börse legte auf ihrer Rekordrally zunächst eine Pause ein. Anleger verspüren eine gewisse Anspannung am Tag vor der nächsten Leitzinsentscheidung.

Der Dow Jones Industrial lag zwei Stunden vor Schluss mit 0,65 Prozent im Minus bei 43.432,42 Punkten. Sein Minus nach dem Rekordhoch von Anfang Dezember hat er damit schon auf 3,6 Prozent ausgeweitet. Der S&P 500 gab um 0,42 Prozent auf 6.048,42 Punkte nach, während der technologielastige Nasdaq 100 0,52 Prozent auf 21.982,59 Punkte verlor. Er rutschte damit wieder unter die 22.000-Punkte-Marke, die er am Vortag erstmals überschritten hatte.

Im Blickfeld standen am Dienstag Konjunkturdaten, darunter eine überraschend gesunkene US-Industrieproduktion und stärker als erwartet gestiegene Einzelhandelsumsätze. Die Landesbank Helaba sieht in letzterem aber keinen Grund für die US-Notenbank Fed, in dieser Woche vom avisierten Zinssenkungskurs abzuweichen. Investoren gehen fest davon aus, dass die Notenbank am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senkt.

Die NordLB sah im Einzelhandelsumsatz aber auch negative Aspekte, denn offensichtlich habe es zuletzt recht offensive Maßnahmen zur Verkaufsförderung gegeben. Auch die Sorge vor höheren Preisen durch neue Zölle dürften den einen oder anderen Verbraucher zu Kaufentscheidungen animiert haben, schrieb Analyst Tobias Basse. Erfreuliche Zahlen von Autohäusern ausgeklammert, sei ein eher zaghafter Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze fast schon eine negative Überraschung.

Unter den Einzelwerten zollten am Dienstag die Broadcom -Aktien ihrer jüngsten Rekordrally Tribut: Nach einem Kurssprung um fast 40 Prozent binnen zwei Tagen nahmen Anleger Gewinne mit, der Kurs fiel um mehr als fünf Prozent. Anleger hatten zuletzt mit Broadcom im großen Stil auf eine andere Künstliche-Intelligenz-Aktie gesetzt, während der bisherige Favorit Nvidia außer Mode geraten war. Am Dienstag fiel die Nvidia-Aktie um weitere 1,7 Prozent.

Manch eine Aktie aus dem Kreis der "Magnificent 7" wurde aber von der Nasdaq-Pause nicht daran gehindert, erneute Rekorde aufzustellen. Dies gelang zum Beispiel Tesla und dem derzeit wieder wertvollsten Unternehmen Apple . Aber auch Alphabet erreichte eine Bestmarke. Der Kurs der A-Aktie des Google -Suchmaschinenbetreibers übersprang erstmals seit einem Aktiensplit vor zwei Jahren wieder zeitweise die 200-Dollar-Marke.

Am breiten Aktienmarkt zog Pfizer die Blicke auf sich, indem der Pharmakonzern den Vorwürfen eines aktivistischen Investors über schlechtes Management mit einer ordentlichen Umsatzprognose begegnete. Die Erleichterung darüber war den Anlegern anzumerken, denn der Kurs zog um 4,4 Prozent an. Die Papiere erholten sich damit weiter vom Tief seit 2013, das im November erreicht worden war.

Aus der Pharmabranche sorgte aber vor allem Teva Pharmaceutical mit einem Kurssprung um 26 Prozent für Aufsehen. Den Anstoß dazu gaben neue Studiendaten zum Antikörper Duvakitug, der gemeinsam mit dem europäischen Konkurrenten Sanofi entwickelt wird. Analyst Umer Raffat sprach von "exzellenten Daten" aus der zweiten Studienphase. Die Wirksamkeit sei auf dem höchsten je gesehenen Niveau bei Ulcerativer Colitis sowie bei Morbus Crohn.

Unter den Nebenwerten gab es mit einem Kurssprung um 13 Prozent noch viel Schwung bei Mitek Systems . Der auf Identifikationsüberprüfung spezialisierte Softwareanbieter übertraf mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen. Positiv wertete der Jefferies-Analyst Surinder Thind auch einen neuen Unternehmensplan zur Beschleunigung des Wachstums./tih/men