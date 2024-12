EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 an

EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Prognose

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 an



17.12.2024 / 19:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AT&S passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leoben – Der Vorstand von AT&S hat heute im Zuge der aktuell laufenden Überarbeitung der Mittelfristplanung beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 anzupassen. Das Unternehmen erwartet nun für das Geschäftsjahr 2026/27:

Jahresumsatz von zwischen 2,1 bis 2,4 Mrd. € (zuvor: rund 3,0 Mrd. €)

EBITDA Marge von 24 bis 28 % (zuvor: 27‒32 %)

Nettoverschuldung/EBITDA von <3 (unverändert)

ROCE unter der mittelfristigen Zielmarke von 12 % (zuvor: >12 %)

Eigenkapitalquote, unter der Annahme der Rückführung des Hybridkapitals zum Ende des Geschäftsjahres 2026/27, kurzfristig <20 % (zuvor: ~20 %)

Grund für die Anpassungen ist eine anhaltende Marktschwäche verbunden mit Überkapazitäten bei Leiterplatten sowie IC-Substraten und damit einhergehender Preisdruck.

Aufgrund des schwachen Marktumfeldes werden die Anstrengungen zur Kosteneinsparung deutlich intensiviert und sämtliche Investitionen intensiv geprüft.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungscomputing für VR- und KI-Anwendungen. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Malaysia (Kulim) in Betrieb genommen. In Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrat-Technologien gebaut. Beide Standorte nehmen im Geschäftsjahr 2024/25 die Produktion auf. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 13.500 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Telefon: +43 (1) 3842200-0 E-Mail: ir@ats.net Internet: www.ats.net ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02 WKN: 922230 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2053269

