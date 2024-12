EQS-News: BTQ Technologies beauftragt die Gründer von Radical Semiconductor damit, die Kommerzialisierung von Post-Quantum-Halbleitern voranzutreiben

EQS-News: BTQ Technologies Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

BTQ Technologies beauftragt die Gründer von Radical Semiconductor damit, die Kommerzialisierung von Post-Quantum-Halbleitern voranzutreiben



17.12.2024

Zusammenarbeit der Gründer von Radical Semiconductor mit BTQ Technologies: Sean Hackett und Zach Belateche, Mitbegründer von Radical Semiconductor, wurden zu Beratern von BTQ Technologies ernannt. Anne Reinders, die ebenfalls zuvor für Radical Semiconductor tätig war, wird als Head of Cryptography bei BTQ einsteigen. Diese strategischen Ernennungen verfolgen das Ziel, die Kommerzialisierung der Post-Quantum-Halbleitertechnologie durch das Unternehmen zu beschleunigen.

Ausbau der Führungsposition bei Post-Quantum-Innovationen: Im Anschluss an die Übernahme von Radical Semiconductor nutzt BTQ das Know-how der Gründer von Radical Semiconductors und die bahnbrechende CASH-Architektur, um skalierbare, effiziente und sichere Lösungen für das Quantenzeitalter für verschiedene Industriesegmente wie IoT, Finanzdienstleistungen und Regierungsinfrastruktur bereitzustellen.

Ernennung von Lionel de Saint-Exupéry als Senior Advisor: BTQ hat Lionel de Saint-Exupéry, Vorsitzender von Saintex Capital Management, zum Senior Advisor ernannt. Zuvor war er als Vice Chairman von KGI Financial tätig, einer führenden, börsennotierten Finanzholdinggesellschaft in der Asien-Pazifik-Region mit einer Bilanzsumme von über 125 Milliarden US-Dollar. Er wird strategische Vorgaben für Kapitalmärkte und Initiativen für Unternehmenswachstum ausarbeiten und dabei seine umfassende Erfahrung mit einer globalen finanziellen Führungsrolle und Investmentstrategie einbringen.

Vancouver, den 16. Dezember 2024–BTQ Technologies Corp. (das „Unternehmen”) (CBOE CA: BTQ) (FSE: NG3) (OTCQX: BTQQF), ein weltweit operierendes Quantentechnologie-Unternehmen, das sich auf die Sicherung missionskritischer Netzwerke konzentriert, freut sich, die Ernennung von Sean Hackett und Zach Belateche – den Mitbegründern von Radical Semiconductor – als Berater des Unternehmens bekanntgeben zu können. Außerdem wurde Anne Reinders zum Head of Cryptography ernannt.

Diese Ernennungen erfolgen im Anschluss an die Übernahme von Radical Semiconductor durch BTQ und werden die Führungsposition in der Post-Quantum-Technologie verstärken sowie die Kommerzialisierungsstrategie beschleunigen.

Pioniere der kryptographischen Innovation

Zach Belateche: Ein Experte für leistungsstarke und sichere Beschleunigungs-Architekturen. Zach bringt eine umfassende Erfahrung beim Entwerfen von innovativen Hardwarelösungen mit. Er war einer der Mitbegründer von Radical Semiconductor und war federführend bei der Entwicklung der bahnbrechenden Processing-in-Memory-Technologie, welche die Effizienz auf dem neuesten Stand der Technik für Post-Quanten-Kryptographie bei NIST-Standard-Algorithmen gewährleistete. Derzeit leitet er das Silizium-Team bei Normal Computing und spezialisiert sich auf energiesparende Hardware für probabilistisches maschinelles Lernen. Zur beruflichen Laufbahn von Zach gehören auch Beiträge zu den Siliziumarchitekturen für künstliche Intelligenz bei SambaNova Systems und Forschungsaktivitäten zu neuesten ferroelektrischen Speicher-Technologien an der Stanford University und bei GlobalFoundries. Er verfügt über einen Master- und Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik an der Stanford University.

Sean Hackett: Als Mitbegründer und ehemaliger CEO von Radical Semiconductor kann Sean nachweisliche Erfolge bei der Umwandlung neuer Halbleitertechnologien in marktreife Produkte vorweisen. Unter seiner Leitung stellte Radical auf den Verteidigungs-, Automobil- und FinTech-Sektor zugeschnittene modernste kryptographische Lösungen bereit. Durch seine fundierten Kenntnisse bei Finanzen und Produktentwicklung hat sich Sean darauf spezialisiert, die Lücke zwischen den Innovationen im Labor und den kommerziellen Anwendungen zu schließen. Er verfügt über einen Abschluss als Bachelor of Science für Physik an der Stanford University.

Anne Reinders: Eine Expertin für kryptographische Beschleunigung mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung. Anne kann auf eine erfolgreiche Karriere bei der Entwicklung von sicheren Systemen für Hard- und Software zurückblicken. Bei Radical Semiconductor spielte sie eine wesentliche Rolle bei der Optimierung der Processing-in-Memory-Technologie und der Post-Quanten-Kryptographiealgorithmen gemäß dem NIST-Standard sowie beim Umsetzen der hochmodernen kryptographischen Hashfunktion auf eingebetteten Systemen. Zuvor arbeitete Anne an leistungsstarken homomorphen Verschlüsselungsverfahren bei Intel und Cornami und verbesserte die Hardware-Performance führender Verschlüsselungsalgorithmen wie BGV, BFV und CKKS. Während ihrer neunjährigen Tätigkeit bei Intel Labs arbeitete sie an Hardware- und Software-Implementierungen für kryptographische Beschleuniger, einschließlich des Kandidaten BIKE für die Post-Quanten-Kryptographie (PQC) des National Institute of Standards and Technology (NIST) und Elliptic Curve Pairing-Algorithmen.

Die Bedeutung von Radical Semiconductor für BTQ



Die Übernahme von Radical Semiconductor durch BTQ stellt einen wichtigen Schritt bei der Erfüllung ihres Ziels dar, skalierbare, effiziente und sichere Lösungen für das Quantenzeitalter bereitzustellen. Die innovative CASH (Cryptographic Accelerator System Hardware)-Architektur von Radical nutzt die Processing-in-Memory-Technologie, um die Anforderungen an die Rechenleistung von Algorithmen für Post-Quanten-Kryptographie zu erfüllen.

Durch die Integration der Technologie von Radical ist BTQ gut aufgestellt, quantensichere Lösungen der nächsten Generation in Sektoren wie IoT, Finanzdienstleistungen und Regierungsinfrastruktur bereitzustellen. Der Einstieg der Gründer von Radical als Berater stellt sicher, dass BTQ durch seine Innovationen weiterhin eine Führungsrolle bei der weltweiten Entwicklung von Kryptographie-Standards spielen wird.



Olivier Roussy Newton, CEO von BTQ Technologies, kommentierte: „Die Einbindung von Sean, Zach und Anne in unser Unternehmen stärkt unsere Fähigkeit, die Kommerzialisierung von Post-Quantum-Technologien zu beschleunigen. Ihr Know-how bei der Innovation kryptographischer Hard- und Software ist unerreicht und wird uns dabei helfen, Lösungen bereitzustellen, welche die dringenden Sicherheitsanforderungen des Quantenzeitalters erfüllen. Diese Zusammenarbeit zeigt unser Engagement für die Sicherung missionskritischer Netzwerke und den Aufbau einer zukunfts- und quantensicheren Infrastruktur."



Dem Know-how des Gründungsteams von Radical Semiconductor kommt eine erhebliche Bedeutung bei der Unterstützung der Entwicklung von skalierbaren, branchenführenden Lösungen zu. Durch diese strategische Zusammenarbeit ist BTQ gut dafür aufgestellt, neue Benchmarks bei der Quantensicherheit zu setzen und zu gewährleisten, dass seine Technologien bereit sind, die Anforderungen des Post-Quanten-Zeitalters zu erfüllen.

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von Lionel de Saint-Exupéry als Senior Advisor bekanntgeben zu dürfen. Lionel wird das Unternehmen hinsichtlich der Geschäftsstrategie und der Kapitalmärkte beraten. Lionel ist Vorsitzender von Saintex Capital Management, einer Plattform in Familienbesitz, die langfristig angelegtes Kapital auf öffentlichen und privaten Märken verwaltet. Zuvor war er als Vice Chairman von KGI Financial tätig, einer führenden, börsennotierten Finanzholdinggesellschaft in der Asien-Pazifik-Region mit einer Bilanzsumme von über 125 Milliarden US-Dollar. Er ist weiterhin als Vorstandsmitglied und Mitglied des Investmentausschusses in der Gruppe aktiv. Des Weiteren ist Lionel auch Mitbegründer und ehemaliger Präsident und CEO von CDIB Capital International. Zuvor war er als hochrangiger Banker in der Investmentbanking-Abteilung von Lehman Brothers tätig, wo er für Übernahmen und Kapitalmarkttransaktionen mit einem Gesamtwert von über 45 Milliarden US-Dollar verantwortlich war. Seine Laufbahn begann er bei Booz-Allen & Hamilton. Lionel verfügt über einen MBA der Wharton School und einen Bachelor-Abschluss in Finanzen der französischen Eliteuniversität HEC Paris. Er ist Treuhänder der Saint-Exupéry Youth Foundation und Mitglied der Young Presidents’ Organization.

Über Radical Semiconductor



Radical Semiconductor ist ein Unternehmen für Hardwaresicherheit, welches die CASH-Architektur entwickelt hat: eine sichere, agile und rekonfigurierbare kryptographische Beschleunigungsarchitektur, welche die Processing-in-Memory-Technologie einsetzt. Die kryptographischen Kerne von Radical bieten eine umfassende Unterstützung für die neuesten kryptographischen Primitive, einschließlich der neuen Cipher Suites und Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes, während die bestehenden Algorithmen immer noch die Rückwärtskompatibilität gewährleisten.

Über BTQ

BTQ wurde von einer Gruppe von Post-Quantum-Sicherheitsexperten gegründet, die das dringende Problem der Sicherheitsbedrohung in Zusammenhang mit großen Quantencomputern angehen wollen. Mit Unterstützung führender Forschungsinstitute und Universitäten konzentriert sich BTQ mit seinem umfangreichen Technologieportfolio und der Kommerzialisierungsplattform darauf, den Quantenvorteil zu beschleunigen.

Kontaktaufnahme mit BTQ: Website |LinkedIn

IM NAMEN DES VORSTANDS:

Olivier Roussy Newton

CEO, Chairman

Um weitere Informationen zu erhalten: E-Mail: desk@btq.com

Bill Mitoulas

Investor Relations

Tel.: +1.416.479.9547

E-Mail: bill@btq.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten u.a. Aussagen oder Informationen hinsichtlich der Geschäftspläne des Unternehmens, einschließlich der Forschungskooperationen und der voraussichtlichen Märkte, an denen das Unternehmen seine Stammaktien notiert. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind häufig an der Verwendung von Begriffen wie „erwartet”, „beabsichtigt”, „geht davon aus”, „plant” oder „kann” zu erkennen und die Varianten dieser Begriffe dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu identifizieren.

Das Unternehmen hat zahlreiche Annahmen gemacht, einschließlich u.a. Annahmen über die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, die Entwicklung von Post-Quanten-Algorithmen und die Quanten-Verwundbarkeiten sowie über die Quantum-Computing-Branche im Allgemeinen. Diese Liste von Annahmen ist nicht erschöpfend.

Obwohl die Geschäftsführung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die durch diese Aussagen und Informationen gemachten Annahmen und geäußerten Erwartungen angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen auf Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den durch diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen ausdrücklich oder implizit angegebenen künftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen Risiken in Zusammenhang mit: der Verfügbarkeit der Finanzierung für das Unternehmen; allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Post-Quantum- und der Verschlüsselungsbranche; dem spekulativen Charakter von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen des Unternehmens; Angebot und Nachfrage bei Arbeitskräften und technologische Post-Quantum- und Verschlüsselungstechnologie; unvorhergesehenen Ereignissen in Zusammenhang mit regulatorischen und Lizenz- sowie Umweltschutzfragen; Änderungen bei den allgemeinen Wirtschaftsbedingungen oder den Bedingungen auf den Finanzmärkten; Gesetzesänderungen (einschließlich der Bestimmungen für Blockchains); Risiken in Zusammenhang mit direkten und indirekten Auswirkungen von COVID-19, einschließlich u.a. den Auswirkungen auf die allgemeine Wirtschaftslage, der Fähigkeit zur Sicherung der erforderlichen Finanzierung und der Verursachung von potenziellen Verzögerungen bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten; sowie weitere Risikofaktoren, wie sie zu gegebener Zeit mitgeteilt werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

