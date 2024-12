EQS-PVR: ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Wegfall Zurechnungstatbestand bzgl. Orpheus Capital II Mgmt GmbH u. Othello Drei Beteiligungs-Mgmt GmbH. Gegenseitige Zurechnung der Stimmrechte (i) zw. MAX Automation SE, Günther Holding SE, Cassio I GmbH & Co. KG und Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG, und (ii) zw. Cassio I GmbH & Co. KG, Günther Holding SE und Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG aufgrund von Stimmpoolingvereinbarungen.