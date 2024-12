dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.12.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Unicredit baut Commerzbank-Anteil aus - kommt die Übernahme?

FRANKFURT/MAILAND - Die Unicredit lässt im Ringen um eine Übernahme der Commerzbank nicht locker: Die italienische Großbank hat sich inzwischen Zugriff auf insgesamt rund 28 Prozent der Anteile des Frankfurter Dax -Konzerns gesichert, wie sie in Mailand mitteilte.

ROUNDUP 3: Ceconomy will operativ deutlich mehr verdienen - neuer Dividendenplan

DÜSSELDORF - Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy will im neuen Geschäftsjahr operativ deutlich mehr verdienen. Zudem richtet sie ihre Dividendenpolitik neu aus, nachdem das Unternehmen im abgeschlossenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist. "Wir haben mit strikter Kostendisziplin gewirtschaftet und uns schlanker aufgestellt", sagte Finanzchef Kai-Ulrich Deissner laut Mitteilung vom Mittwoch. Die Freude der Aktionäre währte nicht lange: Gegen Mittag rutschte die Ceconomy-Aktie ins Minus.

ROUNDUP: Kontron erhält Millionenauftrag im Bereich Sicherheitstechnologie

LINZ/AUGSBURG - Der Technologiekonzern Kontron hat sich erneut einen Großauftrag aus dem Verteidigungs- und Sicherheitssektor gesichert. Der Auftrag umfasst die Bereitstellung von hochleistungsfähigen VPX Computing und Kommunikations-Recheneinheiten für mobile und stationäre Überwachungsapplikationen, wie Kontron am Mittwoch im österreichischen Linz mitteilte. Bei dem Kunden handele es sich um ein "führendes europäisches Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Luftfahrttechnologie". Das Geschäft habe ein Volumen von rund 165 Millionen Euro. An der Börse kam die Nachrichten gut an.

ROUNDUP/Presse: Nissan und Honda erwägen Fusion

TOKIO - Die beiden japanischen Autobauer Honda und Nissan wollen angesichts des global harten Wettbewerbs bei Elektrofahrzeugen Medienberichten zufolge über eine mögliche Fusion sprechen. Wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, erwägen die Nummer zwei und drei der Branche zu diesem Zweck die Gründung einer Holdinggesellschaft, in die sie auch Mitsubishi Motors einbringen wollen. Die beiden Konzerne teilten lediglich mit, man ziehe verschiedene Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit in Betracht, es seien aber noch keine Entscheidungen getroffen worden.

ROUNDUP: Netzbetreiber scheitern vor BGH mit Rendite-Beschwerde - Eon enttäuscht

KARLSRUHE - Im Streit um regulierte Renditen auf getätigte Investitionen haben Energienetzbetreiber wie Eon vor dem obersten deutschen Gericht eine Schlappe eingesteckt. Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs habe entschieden, die Beschwerde gegen den Beschluss der Bundesnetzagentur vom 12. Oktober 2021 zurückzuweisen, teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit. Der Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf aus dem Jahr 2023 wurde aufgehoben.

ROUNDUP: VW-Tarifrunde geht in die Verlängerung

HANNOVER - Das zähe Ringen um eine Tarifeinigung bei Volkswagen wird immer mehr zur Geduldsprobe. Auch eine 23-stündige Marathonsitzung brachte in der Nacht zum Mittwoch keine Einigung. Die Verhandlungen gehen in die Verlängerung und wurden am Mittwoch fortgesetzt, wie das Unternehmen und die IG Metall mitteilten.

Siemens will Anteil an Siemens Energy verkaufen für Altair-Übernahme

MÜNCHEN - Zur Finanzierung der milliardenschweren Übernahme des US-Softwareunternehmens Altair will Siemens in den kommenden Monaten Aktien von Siemens Energy verkaufen. So will Siemens rund sechs Prozent seiner Beteiligung an dem Energietechnikunternehmen bis Ende September kommenden Jahres veräußern, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Anteil hat einen Wert von rund 2,5 Milliarden Euro. Siemens hält noch rund 17 Prozent an Siemens Energy. Das Geschäft hatte der Technologiekonzern 2020 abgespalten.

MTU Aero Engines findet Nachfolger für Chefposten

MÜNCHEN - Der Triebwerksbauer MTU hat einen Nachfolger für den noch amtierenden Vorstandsvorsitzenden Lars Wagner gefunden. Johannes Bussmann soll die Konzernspitze zeitnah übernehmen, teilte der Dax -Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mit. "Der Aufsichtsrat reagiert damit auf die Mitteilung des Vorstandsvorsitzenden Lars Wagner, sein bis zum 31. Dezember 2025 bestehendes Mandat nicht zu verlängern", hieß es weiter. Wagner geht als neuer Chef der Verkehrsflugzeugsparte zum Flugzeugbauer und MTU-Kunden Airbus, wie Ende Oktober bekannt geworden war.

'HB': Rheinmetall und Hensoldt unter Interessenten für Thyssenkrupp-Werften

DÜSSELDORF - Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Hensoldt gehören laut einem Pressebericht zu den Interessenten für die Marinesparte von Thyssenkrupp . Rheinmetall und die Werftengruppe Lürssen aus Bremen befänden sich unter den Bietern, Hensoldt unter den Interessenten, berichtete das "Handelsblatt" ("HB"/Mittwoch) unter Berufung auf mit den Vorgängen vertrauten Kreisen. Auch der Bund hat demnach nun offiziell sein Interesse für einen Staatseinstieg als Juniorpartner hinterlegt.

Weitere Meldungen -Frankreich: Atommeiler startet mit zwölf Jahren Verspätung -Zahl der Baugenehmigungen sinkt auch im Oktober kräftig -DIW: Mieten steigen 2024 kräftig - kaum noch Leerstand -München macht Weg für IAA-Fortsetzung frei -Mobilfunk-Datenverbrauch zieht kräftig an -Insolvente Hotelkette Lindner will sich selbst sanieren -Bundesregierung kritisiert Vorgehen der Unicredit bei Commerzbank -ROUNDUP 2: Verleger Hubert Burda übergibt an seine Kinder -Maschinenbauer Manz will Insolvenz beantragen

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis