EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: MM verkauft TANN Gruppe

Mayr-Melnhof Karton AG

Mayr-Melnhof Karton AG: MM verkauft TANN Gruppe



18.12.2024

Die Mayr-Melnhof Karton AG (MM) hat sich mit Evergreen Hill Enterprise, Pte. Ltd., Teil einer diversifizierten, privaten, indonesischen Unternehmensgruppe, auf den Verkauf von 100% der Anteile an der TANN Gruppe mit Hauptsitz in Traun, Österreich, zu einem Unternehmenswert („cash and debt-free Enterprise Value“) von 360 Mio. EUR geeinigt.

Die TANN Gruppe bedruckt und veredelt zugekauftes Feinpapier zu Tipping Paper (Zigarettenmundstückpapier). Da dieses Geschäft außerhalb der Kernbereiche Karton und Konsumgüterverpackung angesiedelt ist, hat MM beschlossen, dieses zu verkaufen. Die TANN Gruppe erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 220 Mio. EUR. TANN umfasst 7 Produktionsstandorte in Österreich, China, den Philippinen, der Türkei, Kanada und Deutschland mit weltweit rund 730 Beschäftigten, die von Evergreen Hill Enterprise, Pte. Ltd. übernommen werden.

Der Verkauf bietet MM die Möglichkeit, die Position im Kerngeschäft Konsumgüterverpackung weiter zu stärken und auszubauen.

Die Transaktion, die unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen steht, soll im 1. Quartal 2025 abgeschlossen werden.

