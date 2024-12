Original-Research: Aspermont Ltd. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Aspermont Ltd. - von GBC AG 18.12.2024 / 12:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd. Unternehmen: Aspermont Ltd. ISIN: AU000000ASP3 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,02 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger Stabile Abonnements und klarer strategischer Fokus. Starkes Fundament für Wachstum: Stabile Liquidität und kontinuierliche Innovation. FY2025e Rückkehr zur Rentabilität. Umsatzrückgang aufgrund schwieriger Marktbedingungen: Aspermont erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 17,49 Mio. AUD, was einem Rückgang von 9,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung resultierte vor allem aus der Volatilität in den Segmenten "Events" und "Nexus" unter herausfordernden Marktbedingungen. Für das Geschäftsjahr 2025 wird jedoch eine Erholung des Umsatzes um 13 % auf 19,76 Mio. AUD erwartet, angetrieben durch das Wachstum der Abonnementdienste und die Einführung neuer Produkte. Robuste Entwicklung des wiederkehrenden Umsatzes: Das zentrale Abonnementgeschäft zeigte weiterhin Stärke und verzeichnete im 33. Quartal in Folge Wachstum. Es steuerte mehr als 50 % zum Gesamtumsatz bei, was Aspermonts Fähigkeit unterstreicht, margenstarke und wiederkehrende Einnahmequellen auch in einem zyklischen Marktumfeld erfolgreich auszubauen. Stabile Liquidität trotz gezielter Investitionen: Trotz umfangreicher strategischer Investitionen hielt Aspermont zum Ende des Geschäftsjahres 2024 eine solide Liquiditätsposition von 1,4 Mio. AUD. Die Mittel flossen in den Ausbau der DataWorks-Plattform, die Weiterentwicklung des Horizon-V5-Systems sowie die Stärkung der Data & Intelligence-Sparte. Diese Investitionen positionieren das Unternehmen für zukünftiges Wachstum. Effizienzsteigerung durch betriebliche Optimierung: Aspermont setzte die Optimierung seiner Betriebsabläufe konsequent fort. Dazu gehörten die Einstellung margenarmer Altprodukte, die Umverteilung von Ressourcen auf skalierbare digitale Angebote sowie die Verstärkung der Führungsebene, um Effizienz, Innovation und Umsetzungskraft zu verbessern. Diese Maßnahmen führten zu einer höheren operativen Effizienz und einer Steigerung der Umsatzqualität. Positive Prognose für 2025: Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Aspermont eine Rückkehr zur Profitabilität. Der Aufschwung wird durch eine Erholung des Events-Segments, das fortgesetzte Wachstum der Datendienste sowie durch laufende Kostensenkungen unterstützt. Bewertung und Empfehlung: Auf Basis unseres Discounted-Cashflow-Modells (DCF) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,03 AUD (0,02 EUR) je Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31555.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 17.12.2024 (21:00) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 18.12.2024 (12:00) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2053303 18.12.2024 CET/CEST °