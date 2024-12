Trading-Chance Redcare Pharmacy: Jetzt wird Long wieder spannend!

Werbung

Die Drogeriemarktkette dm will offenbar im Online-Apothekengeschäft mitmischen. Das setzt zur Stunde die Kurse der etablierten Online-Anbieter unter Druck. Die Redcare Pharmacy-Aktie ist dadurch einer entscheidenden Supportzone so nahe gekommen, dass ein Switch von der Short- auf die Long-Seite zu überlegen wäre: eine Trading-Chance Long.

Wir hatten an dieser Stelle am 13. November einen Short-Trade auf die Redcare Pharmacy-Aktie vorgestellt, der heute zeitweise über 50 Prozent Gewinn auswies. Den mitzunehmen und die Seiten zu wechseln, wäre allemal einen Gedanken wert, denn der Grund, weshalb die Aktie heute im Tagestief über zehn Prozent nachgibt, ist ein eher fragwürdiger. Denn dass die Drogeriemarktkette dm jetzt auch noch mitmischen will, ist möglicherweise weniger bedrohlich als einige im ersten Moment dachten.

Das Risiko durch einen neuen Wettbewerber könnte überschaubar sein

Redcare Pharmacy, ehemals als Shop Apotheke firmierend, und DocMorris sind die beiden Großen im Online-Geschäft. Dass dm den beiden ein paar Marktanteile abnehmen kann, ist sicher richtig, aber Redcare hat sich über viele Jahre etabliert, Logistik und Plattformen konsequent ausgebaut und perfektioniert. Und man hat eine wachsende, treue Kundschaft. All das müsste sich dm, falls man dort wie kolportiert im Sommer 2025 loslegen wird, erst aufbauen. Das dauert. Und sich so spät in einen längst laufenden Markt einfügen und an die Platzhirsche heranreichen zu wollen geht, das zeigen Beispiele aus vielen anderen Branchen, leicht auch mal schief.

Daher wäre es sicherlich nicht falsch, sich eher an den jüngsten, Wachstum ausweisenden Bilanzen und den Einstufungen der Experten zu orientieren. Und die sehen die Aktie, ausgenommen die UBS, die mit Kursziel 85 Euro zum Ausstieg rät, durchweg bullisch, seit die letzte Bilanz im November vorgelegt wurde. Ausgenommen die UBS liegen die aktuellen Kursziele für die Redcare-Aktie zwischen 170 und 202 Euro. Was indiziert, dass der Test einer markanten Unterstützungszone weit unterhalb dieser Kursziele eine lukrative Chance auf der Long-Seite sein kann.

Die Aktie könnte jetzt weich fallen

Die Redcare-Aktie reagierte zwar anfangs heftig auf diese Meldung. Aber wir sehen im Chart, dass bereits an der obersten Linie der mittelfristig entscheidenden Unterstützungszone Kaufneigung aufkam: an der 200-Tage-Linie. Ob diese Linie im weiteren Verlauf doch noch fällt, ist zwar offen. Aber käme es so, würde die Aktie tendenziell weich fallen, denn:

Ein Stück unterhalb dieses wichtigen gleitenden Durchschnitts würde die Aktie auf die massive Kreuzunterstützung bei 115,20 zu 119,20 Euro treffen, wo sich eine bis in den Sommer 2023 zurückreichende Wendezone mit der im Herbst 2022 etablierten Aufwärtstrendlinie vereint. Dafür, dass diese Meldung über einen neuen Konkurrenten durchaus ein Sturm im Wasserglas sein könnte, ist die Aktie also charttechnisch gut positioniert.

Switch auf Long über massiver Auffangzone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 90,814 Euro aktuell einen Hebel von 2,9 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 113 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht einem Kurs von ca. 2,20 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Redcare Pharmacy lautet HS0FBV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 150,35 Euro, 153,00 Euro, 171,40 Euro

Unterstützungen: 133,61 Euro, 119,20 Euro, 115,20 Euro, 95,60 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Redcare Pharmacy

Basiswert Redcare Pharmacy WKN HS0FBV ISIN DE000HS0FBV3 Basispreis 90,814 Euro K.O.-Schwelle 90,814 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 2,20 Euro

