Unicredit erhöht Anteil an Commerzbank auf rund 28 Prozent

Die italienische Großbank Unicredit hat ihre Beteiligung über Finanzinstrumente an der Commerzbank weiter ausgebaut. Der Gesamtposition betrage nun rund 28 Prozent, teilte die Unicredit am Mittwoch in Mailand mit. Knapp ein Drittel davon halten die Italiener eigenen Angaben zufolge über direkte Beteiligungen, die übrigen 18,5 Prozent über Finanzinstrumente.

Der Schritt stehe im Einklang mit dem Ziel, die Beteiligung auf 29,9 Prozent auszubauen und unterstreiche den Glauben an einen starken deutschen Bankensektor, hieß es. Die Commerzbank-Aktie zog vorbörslich über vier Prozent an.

Die Unicredit hatte Anfang September den Teilausstieg des Bundes genutzt und war im großen Stil bei der Commerzbank eingestiegen. Inklusive Finanzinstrumenten hatte das Institut zuletzt rechnerisch bereits 21 Prozent der Anteile gesichert. Damit würde die Unicredit die größte Commerzbank-Aktionärin noch vor dem deutschen Staat. Zudem hatte das Geldhaus im September die Erlaubnis beantragt, seinen Anteil auf bis zu 29,9 Prozent aufzustocken.

Redaktion onvista/dpa-AFX