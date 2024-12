Original-Research: Edel SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Edel SE & Co. KGaA - von Montega AG 19.12.2024 / 15:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Edel SE & Co. KGaA Unternehmen: Edel SE & Co. KGaA ISIN: DE0005649503 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.12.2024 Kursziel: 7,50 EUR (zuvor: 8,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Rückgang im physischen Geschäft belastet Umsatzentwicklung - EBITDA dennoch yoy gesteigert Die Edel SE & Co. KGaA hat jüngst in einer Unternehmensmeldung die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 (bis 30.09.2024) veröffentlicht. Während der Umsatz unsere Erwartungen verfehlte, lag das EBITDA leicht über unserer Prognose. Obwohl der Ausblick für 2025 aufgrund der geringeren Umsatz aus 2024 unter unserer bisherigen Einschätzung liegt, sehen wir die solide Ertragslage und die u.E. visiblen Verbesserungen des Free Cash Flows im laufenden Geschäftsjahr nicht angemessen reflektiert. [Tabelle] Im Geschäftsjahr 2024 verzeichnete die Edel-Gruppe einen Umsatzrückgang von 7,7% gegenüber dem Vorjahr und blieb damit sowohl hinter unserer Erwartung als auch hinter der Unternehmens-Guidance (280 Mio. bis 300 Mio. EUR) zurück. Obwohl die Meldung hierzu nur qualitative Angaben macht, dürfte der Rückgang hauptsächlich auf das Geschäft von optimal media zurückzuführen sein, das unter einem steigenden Volumendruck am Markt gelitten hat. Entgegen unserer Erwartungen konnten Großprojekte bedeutender Künstler diese Entwicklung nicht kompensieren. Im Bereich Music & Entertainment hingegen trieb das Wachstum des digitalen Umsatzes über Kontor New Media die Entwicklung voran. Die Labels Edel Kids, Edel Motion und earMUSIC sowie die Edel Verlagsgruppe erzielten ebenfalls positive Ergebnisse und unterstreichen die Stärke und Diversität des Portfolios. Dank effizientem Kostenmanagement konnte die Profitabilität stabil gehalten werden. Das EBITDA übertraf mit 3,2% Wachstum sowohl unsere Prognose als auch den Vorjahreswert und erreichte eine neue Höchstmarke bei der Marge von 12,5%. Höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen führten jedoch dazu, dass das Ergebnis je Aktie mit 0,52 EUR unter dem Vorjahr lag. Der operative Cash Flow fiel mit 12,6 Mio. EUR deutlich niedriger aus als im Vorjahr (32,1 Mio. EUR), was vor allem auf diverse Sondereffekte wie Steuerzahlungen aus einem bereits zurückgestellten, aber weiterhin anhängigen Steuerstreit zurückzuführen ist. Ausblick und Prognoseanpassung: Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Edel einen Umsatz zwischen 260 und 290 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss von 9 bis 13 Mio. EUR (2024: 11,0 Mio. EUR). Da unsere bisherigen Prognosen für 2025 auf einer höheren Umsatzerwartung für das abgeschlossene Geschäftsjahr basierte, haben wir unsere Schätzungen entsprechend reduziert. Die für 2025 limplizierte Wachstumsrate von 2,5% liegt hingegen nur leicht hinter unserer vorherigen Erwartung (2,9%) und reflektiert vor allem den aktuellen Volumendruck bei optimal media. Fazit: Auch wenn der Umsatz im abgeschlossenen Geschäftsjahr hinter unseren Erwartungen zurückblieb, sind wir mit der operativen Ergebnisentwicklung zufrieden. Angesichts des Ausbleibens von Einmalbelastungen im Cash Flow sowie geringerer Investitionen nach den umfangreichen IT- und Kapazitätsmaßnahmen der letzten drei Jahre sehen wir das Unternehmen gut aufgestellt, im laufenden Geschäftsjahr einen Free-Cash-Flow-Yield von rund 8% zu erzielen. In Kombination mit einer erwarteten Dividendenrendite von 6,6% und einem attraktiven KGV von 9,4x bleibt der Investmentcase äußerst überzeugend. Wir bekräftigen daher die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 7,50 EUR (zuvor: 8,00 EUR). 