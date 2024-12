Broadcom ist nun im 1-Billion-Dollar-Klub: Ist das Ende der Fahnenstande erreicht oder geht da noch mehr?

Broadcom ist dieses Jahr wohl der letzte Hype im Tech-Sektor. 1,1 Billionen Dollar Marktwert für einen Umsatz von etwa 61 Milliarden Dollar sind anspruchsvoll. Broadcom gehört technologisch zur zweiten Liga nach Nvidia.

In der jüngsten Hausse steckten 90 Prozent Erwartungen, die zu weit gehen. Darauf folgen Korrekturen wie in allen Fällen dieser Art und Nvidia macht es schon in kleinen Schritten vor. Also Pause!

Die DHL-Aktie hat seit Jahresbeginn knapp ein Viertel an Wert eingebüßt: Kommt 2025 die Trendwende?

Der größte Logistikkonzern der Welt verlor in diesem Jahr rund 24 Prozent. Das KGV reduzierte sich auf weniger als elf per 2025. DHL muss entweder seine Marktpräsenz akquisitorisch erweitern oder aber die bisherige komplexe Struktur deutlich straffen. Erst daraus entsteht eine neue Richtlinie für die Bewertung. Die Aktie ist damit eine Comeback-Spekulation des kommenden Jahres.

Die Porsche Holding muss Milliarden abschreiben und die Aktie ist unter Druck: Ist das eine Chance?

Der VW-Komplex mit VW als Muttergesellschaft, aber zwei Mal Porsche, einmal als Tochter und zum anderen als Familienholding, bedarf einer grundsätzlichen Adjustierung. Die Politik spielt die entscheidende Rolle. Die Abschreibungen bei Porsche SE sind nachvollziehbar.

Nun kommt es darauf an, die Beteiligungsverhältnisse neu zu ordnen, um die Managemententscheidungen neu zu definieren. Auch eine Reduzierung des Anteils an VW steht zur Diskussion. Gerechnet in den Zahlen ergibt sich daraus eine der brisantesten Spekulationen des kommenden Jahres. Ich hatte dies bereits in der Actien-Börse beschrieben.

Ich bedanke mich bei allen Lesern für Ihr freundliches Interesse an meinen Kommentaren und wünsche Ihnen frohe Festtage, freundliche Gespräche im Rahmen der Familie oder Freunde und einen guten Start ins neue Jahr.