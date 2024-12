IRW-News: Grounded People Apparel Inc.: Grounded People betritt im Jahr 2025 den Comfortwear-Markt mit nachhaltigen Hausschuhen und Hoodie-Sweatsuits

IRW-PRESS: Grounded People Apparel Inc.: Grounded People betritt im Jahr 2025 den Comfortwear-Markt mit nachhaltigen Hausschuhen und Hoodie-Sweatsuits

VANCOUVER, British Columbia, Kanada - 20. Dezember 2024 / IRW-Press / Grounded People Apparel Inc. ( Grounded oder das Unternehmen) (CSE: SHOE), (OTCQB: GPAIF), (FWB: K1G, WKN: A3DVB1), ein nachhaltiges, dem Fair-Trade verpflichtetes Schuhunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das sich der Verringerung der schädlichen Auswirkungen der globalen Modebranche auf die Umwelt verpflichtet hat, gibt bekannt, dass es im Jahr 2025 auf den Markt für Comfortwear (Komfortkleidung) expandiert. Das Unternehmen bringt eine neue Linie von Hausschuhen und superbequemen Hoodie-Sweatsuits auf den Markt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Ziel von Grounded, ethische und nachhaltige Mode in mehr Kategorien anzubieten und gleichzeitig neue Umsatzquellen zu erschließen. Das Unternehmen plant im 1. Quartal 2025 diese neue Produktlinie einzuführen, nachdem es bereits eine Reihe potenzieller Lieferanten ermittelt hat. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die endgültige Auswahl eines Lieferanten von dessen kontinuierlicher Erfüllung der Nachhaltigkeitsstandards des Unternehmens abhängt.

Die Kollektion nachhaltiger Hausschuhe umfasst eine leichtere Ausführung, die optimal für den Innenbereich geeignet ist und sich durch Atmungsaktivität und minimalistische Ästhetik auszeichnet, sowie eine Winterversion mit gemütlichen, isolierenden Materialien, die die Füße auch in der kälteren Jahreszeit warmhalten. Durch diese Erweiterung des Hauptfokus von Grounded auf Schuhe wird das Angebot des Unternehmens diversifiziert und gleichzeitig der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen und attraktiven Schuhen für den Innenbereich gerecht.

Als Ergänzung zur Hausschuhlinie wird der Einstieg in Freizeitkleidung mit einer Produktlinie bequemer Hoodie-Sweatsuits begleitet. Grounded will seinen Einfluss auf dem nachhaltigen Modemarkt stärken, indem es zeitloses Design mit umweltfreundlichen Materialien kombiniert.

Diese Expansion stellt eine strategische Wachstumsinitiative für Grounded dar und erschließt den nordamerikanischen Markt für Comfortwear und Loungewear, um so potenziell ein breiteres Publikum zu erreichen und den Umsatz zu steigern.

Bei unserer Expansion in den Bereich Comfortwear geht es nicht nur darum, die Nachfrage des Marktes zu befriedigen, sondern auch neu zu definieren, was Komfort und Nachhaltigkeit in der heutigen Welt bedeuten. Wir glauben, dass wahrer Komfort dadurch entsteht, dass man weiß, dass die eigenen Entscheidungen einen positiven Einfluss auf den Planeten haben. Mit diesen neuen Produktlinien geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, bewusster zu leben, ohne dabei Kompromisse beim Stil einzugehen, so Maximilian Justus, CEO des Unternehmens.

ÜBER GROUNDED PEOPLE APPAREL

Grounded People Apparel Inc. ist ein innovatives Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die zu 100 % vegan und PeTA-zertifiziert sind. Das Unternehmen ist vor allem in den Bereichen Fair-Trade und nachhaltige und umweltbewusste Mode tätig. Grounded People hat sich kürzlich mit der Erfe Group zusammengetan, einem angesehenen türkischen Schuhhersteller, der für seine hochwertige Produktion unter Verwendung erneuerbarer Materialien und ethischer Praktiken bekannt ist, um neue Maßstäbe in der umweltfreundlichen Schuhherstellung zu setzen.

Darüber hinaus unterstützt Grounded mit seiner L.A.C.E.S.-Kampagne aktiv die ökologische Nachhaltigkeit in der Modebranche. Beim Kauf von Grounded-Schuhen können die Kunden Schnürsenkel in bestimmten Farben wählen, die jeweils für eine andere Wohltätigkeitsorganisation stehen, die das Unternehmen unterstützt. Alle Gewinne aus dem Verkauf dieser Schnürsenkel werden an die entsprechenden Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Maximilian Justus

Maximilian Justus

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: investors@groundedpeople.com

Telefon: 1-844-673-6753

Suite 800 - 1199 West Hasting Street

Vancouver, BC Kanada V6E 3T5

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihre Marktaufsichtsbehörde (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

VORSORGLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung, u. a. in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, wie beabsichtigt oder überhaupt eine neue Produktlinie einzuführen, einen geeigneten Lieferanten zu verpflichten sowie in Bezug auf die sozialen und finanziellen Ziele des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77910

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77910&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA39943T1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.