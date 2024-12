Bitcoin Prognosen 2025: Das sagen die Experten! Altcoin-Season schon wieder vorbei? @Bitcoin2Go

Direkt zum Video auf YouTube

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK

🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp



In diesem Video blicken Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard “Richy” Dittrich von Boerse Stuttgart Group auf einen spannenden Dezember zurück und wagen einen Ausblick auf das Jahr 2025. Dabei beantworten sie unter anderem folgende Fragen:

Wie viele Zinsanpassungen stehen im nächsten Jahr an? Wo stehen die Altcoins aktuell und ist die Saison schon wieder vorbei? Wie steht es um die Dominanz von Bitcoin? Wie sehen die Prognosen der Experten für 2025 aus? Kommen neue Krypto-Spot-ETFs für Solana oder XRP? Weitere Themen sind potenzielle Exitstrategien für Bitcoin und Altcoins. Das und vieles mehr gibt es im BISON Monatsrückblick Dezember!



Klicke gleich ins Video um mehr zu erfahren!





► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestutt...

📷 Instagram: https://www.instagram.com/bisonapp/

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/bisonapp

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 23.12.2024 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.