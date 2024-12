Nach den Gewinnmitnahmen in der vergangenen Woche dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am letzten Handelstag vor Weihnachten ruhig angehen lassen. Kurz vor dem Jahresende könnten allerdings einige größere Kursschwankungen das Geschehen prägen, da die Handelsumsätze gering ausfallen sollten.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax am Montag ein Plus von 0,1 Prozent auf 19.909 Punkte.

Nach sechs Verlusttagen in Folge hatte der Dax zuletzt die Marke von 20.000 Punkten aus den Augen verloren. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsprognose die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst. Der Dax war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Monatsbeginn gefallen und hatte die vorangegangene Jahresend-Rally großteils wieder eingebüßt. Für 2024 steht aber immer noch ein satter Gewinn von knapp 19 Prozent zu Buche.

VW vorbörslich leicht erholt

Aus Unternehmenssicht dürften am Montag die Aktien von Volkswagen im Anlegerfokus stehen. Aufgrund der Krise in der Autobranche will Europas größter Autobauer künftig mit gut 35.000 Beschäftigten weniger auskommen und über 700.000 Autos im Jahr weniger produzieren. Das ist Teil eines zäh ausgehandelten Kompromisses im harten Tarifstreit von Volkswagen mit der IG Metall, der am Freitagabend endete. Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. „Die jetzt vereinbarte Lösung mit Abbau der Kapazitäten an verschiedenen Standorten entspricht dem Produktionsumfang von zwei bis drei großen Werken", sagte VW-Chef Oliver Blume der FAZ.

Die VW-Papiere stiegen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 2,5 Prozent.

MDax und SDax in Bewegung

Bewegung könnte es bei einigen Werten geben, die von einer veränderten Zusammensetzung von MDax und SDax betroffen sind. So kehren Evotec und Auto1 in den Index der mittelgroßen Börsenwerte zurück.

Im Gegenzug steigen der Industrie-Recycler Befesa sowie der Auto- und Industriezulieferer Stabilus in den Nebenwerteindex ab.Zudem werden in den SDax Nexus, Springer Nature sowie Formycon aufgenommen. Dafür müssen Adtran Holdings, Takkt, Thyssenkrupp Nucera den Index verlassen. Sämtliche Änderungen treten an diesem Montag in Kraft.

Erholungsversuch an der Wall Street

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag einen Erholungsversuch unternommen. Anleger verdrängten die anfängliche Nervosität, in der die Zinssignale der Notenbank Fed von Mittwoch noch nachwirkten.

Nach dem davon ausgelösten Kursrutsch witterten einige nun wieder Einstiegschancen. Ein Thema war auch der Verfall von Optionen an den Terminbörsen, der Aktienkurse spürbar schwanken lassen kann. Im Späthandel ließ der Schwung allerdings wieder etwas nach.

Gewinne an Asiens Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind erholt in die neue Woche gestartet. Positiv kamen Inflationssignale aus den USA an, die Sorgen um einen tendenziell weniger ausgeprägten geldpolitischen Lockerungskurs der US-Notenbank Fed milderten. So war der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, im November weniger stark gestiegen als erwartet.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.161 + 1,19 Prozent Hang Seng 19.859 + 0,70 Prozent CSI 300 3.934 + 0,18 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 133,95 - 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,286 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,519 - 0,09 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,04 + 0,12 Prozent USD / JPY 156,63 + 0,17 Prozent EUR / JPY 163,53 + 0,29 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 73,18 USD + 0,24 USD WTI 69,73 USD + 0,27 USD

Umstufungen von Aktien

- WDH/BOFA HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 348 (325) USD

- 'BUY'- UBS HEBT ZIEL FÜR BROADCOM AUF 270 (220) USD

- 'BUY'- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 102 (109) USD - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

heute keine Termine

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Außenhandelspreise 11/24

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 10/24

08:00 GBR: BIP, Q3/24 (detailliert)

09:00 SPA: BIP, Q3/24 (detailliert)

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 11/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/24

Redaktion onvista/dpa-AFX