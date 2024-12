EQS-News: Exasol gewinnt weitere Aufträge aus dem Finanzsektor und erreicht geplantes Wachstumsziel für 2024

EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Vertrag

Exasol gewinnt weitere Aufträge aus dem Finanzsektor und erreicht geplantes Wachstumsziel für 2024



23.12.2024 / 10:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Exasol gewinnt weitere Aufträge aus dem Finanzsektor und erreicht geplantes Wachstumsziel für 2024

Nürnberg, 23. Dezember 2024: Die Exasol AG, ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics-Engine, hat seinen Umsatz mit Kunden aus dem Finanzsektor weiter ausgebaut. Das Unternehmen hat mit mehreren Kunden aus dem Finanzsektor langlaufende Verträge mit einem jährlichen Umsatzvolumen von über 2,0 Millionen Euro abgeschlossen und damit das Wachstumsziel für das Geschäftsjahr 2024 erreicht.

Zu den Kunden zählt unter anderem auch einer der größten deutschen Landesbanken. Dort ermöglicht eine zentrale Datenplattform, basierend auf Exasols leistungsstarker In-Memory-Technologie, der Gesamtbanksteuerung und weiteren Abteilungen ein deutlich beschleunigtes Reporting in Echtzeit. Dadurch können umfangreichere und schnellere Data Insights gewonnen werden, die fundierte Entscheidungen unterstützen und die Effizienz sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Bank steigern. Die Speicherung der Daten erfolgt dabei auf kundeneigenen Servern im eigenen Rechenzentrum. Die Laufzeit des Vertrages beträgt fünf Jahre.

„Der Finanzsektor ist einer unserer bedeutenden und wachstumsstärksten Schlüsselindustrien. Bei stetig wachsenden Datenmengen und gleichzeitiger hoher Regulierung in Bezug auf Datensicherheit müssen Unternehmen effiziente Wege finden, ihre Daten in Echtzeit zu analysieren, ohne in eine Kostenfalle zu tappen“, erklärt Jörg Tewes, CEO der Exasol AG. „Wir freuen uns über die starke Nachfrage in diesem Bereich und sehen auch in anderen Industrien wie Gesundheit oder Telekommunikation einen Trend, Daten verstärkt im eigenen Rechenzentrum zu verwalten.“

Investor Relations Kontakt

Christoph Marx

Tel.: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com

23.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: EXASOL AG Neumeyerstraße 22-26 90411 Nürnberg Deutschland Internet: www.exasol.com ISIN: DE000A0LR9G9 WKN: A0LR9G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2056827

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2056827 23.12.2024 CET/CEST