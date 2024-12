Trump will Alaskas Berg Denali wieder in Mount McKinley umbenennen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump plant, die Umbenennung des höchsten Berges Nordamerikas rückgängig zu machen.

"Sie haben dem Mount McKinley seinen Namen genommen", sagte Trump am Sonntag in einer Rede vor Anhängern in Phoenix. Der 6168 Meter hohe Berg war 2015 von Präsident Barack Obama auf Wunsch des Bundesstaates Alaska in "Denali" umbenannt worden, um den traditionellen Namen der Ureinwohner Alaskas zu würdigen.

Die Umbenennung hatte eine jahrzehntelange Debatte beendet. Der Name "Mount McKinley" erinnerte an den 25. US-Präsidenten William McKinley, der von 1897 bis zu seiner Ermordung 1901 amtierte. Trumps Vorhaben stößt auf Kritik, auch aus den eigenen Reihen. "Es gibt nur einen Namen, der Nordamerikas höchstem Berg würdig ist: Denali - der Große", erklärte die republikanische Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska. Die geplante Rückbenennung könnte erneut Diskussionen über die Anerkennung indigener Kulturen entfachen.

