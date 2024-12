AKTIEN NEW YORK AUSBLICK: Kaum verändert - Verkürzter Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Dienstag dürften die US-Börsen kaum verändert in den Handel starten. Am Heiligabend wird das Geschäft bereits um 19.00 Uhr MEZ beendet. Am Mittwoch bleibt die Wall Street geschlossen, bevor am Donnerstag wieder regulär gehandelt wird.

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones 0,1 Prozent tiefer. Den Nasdaq 100 sieht Societe Generale hingegen 0,2 Prozent höher.

Unter den wenigen deutlicher bewegten Einzeltiteln gaben American Airlines zuletzt noch um ein knappes Prozent nach. Zuvor hatten die Titel deutlich mehr verloren, nachdem alle Flugzeuge der Airline auf Anweisung der US-Aufsichtsbehörde FAA am Boden bleiben mussten. Hintergrund waren technische Probleme bei American Airlines an einem der verkehrsstärksten Tage des Jahres. Nach der Aufhebung der Anweisung erholten sich die Papiere.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Dienstag nicht erwartet./he