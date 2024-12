NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Dienstag deutlich gestiegen und hat fast die Marke von 99.000 US-Dollar überschritten. Zuletzt kostete er 98.470 Dollar und damit spürbar mehr als am Vortag. Angesichts der Weihnachtsfeiertage, an denen Anleger vermutlich andere Dinge im Kopf haben, sollte die Kursbewegung allerdings nicht überbewertet werden./he