GNW-News: XBiotech setzt Rheumatologieprogramm aus

^AUSTIN, Texas, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech (NASDAQ: XBIT) hat

heute bekanntgegeben, dass es sein klinisches Programm für rheumatologische Erkrankungen einstellt, während das Unternehmen versucht, die Ergebnisse seiner kürzlich abgeschlossenen doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten Phase-II-Studie zur rheumatoiden Arthritis zu verstehen. Die Phase-II-Studie konnte ihren primären Endpunkt aufgrund erheblicher Unregelmäßigkeiten, die eine eindeutige Interpretation der Ergebnisse erschweren, nicht erreichen. XBiotech plante die Durchführung weiterer Studien zu Arthritis und anderen rheumatologischen Erkrankungen, darunter auch Morbus Bechterew. Diese Studien wurden jedoch vorerst auf Eis gelegt, um die jüngsten Forschungsergebnisse zu bewerten. An der Phase-II-Arthritis-Studie nahmen etwa 230 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer rheumatoider Arthritis teil. In der Studie wurde der Arzneimittelkandidat des Unternehmens, Natrunix, in Kombination mit Methotrexat (MTX) untersucht. Der primäre Endpunkt der Studie war die Antwortrate auf der American College of Rheumatology (ACR) 20-Skala nach 12-wöchiger Behandlung. Es wurden auch verschiedene andere rheumatologische Untersuchungen durchgeführt, darunter NRS-Schmerzbewertungen, Zählungen arthritischer Gelenke, Bewertungen der Lebensqualität und der Sicherheit. Die Studienpopulation wurde im Verhältnis 1:1:1 in drei Gruppen randomisiert: 200 mg oder 400 mg Natrunix wöchentlich in Kombination mit MTX oder wöchentlich ein Placebo mit MTX. Unregelmäßigkeiten in der Phase-II-Studie betrafen die am stärksten beteiligten klinischen Zentren, darunter zahlreiche Patienten, die mehrfach aufgenommen wurden. Obwohl die Studie die Wirksamkeitsendpunkte nicht erreichte, lassen die bei der Datenanalyse festgestellten Diskrepanzen Vorsicht bei der Interpretation der Ergebnisse geboten erscheinen. Die Ergebnisse der Studie werden noch analysiert, um die Auswirkungen der Ergebnisse besser zu verstehen und festzustellen, wie diese Ergebnisse als Leitfaden für mögliche weitere rheumatologische Studien zu Natrunix verwendet werden können. Über XBiotech XBiotech leistet Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung von Therapeutika auf der Grundlage seiner True Human(TM)-Antikörpertechnologie. Das Unternehmen hat mehrere potenzielle Produkte, darunter Natrunix, die von einzelnen Spendern geklont werden, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Der campusbasierte Hauptsitz von XBiotech liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Austin entfernt und umfasst GMP-Produktionsanlagen, Forschungs- und Testlabors, Einrichtungen zur Erforschung von Infektionskrankheiten sowie Qualitätskontrolle und klinische Abläufe. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen und Studienergebnissen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Einschätzungen und Erwartungen der Geschäftsführung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen inhärenten Risiken und Ungewissheiten bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen den Angaben, die im Abschnitt ?Risikofaktoren" in einigen unserer SEC-Berichte aufgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren. Kontakt Wenyi Wei wwei@xbiotech.com (mailto:wwei@xbiotech.com) Tel. 737-207-4600 °