Die meistgehandelten Produkte: KI-Boom hilft TSMC zu Rekordkursen!

Der DAX® notiert zum Ende der Weihnachtswoche leicht im Plus. Der Leitindex steht bei rund 19.915 Punkten und damit 0,34 Prozent höher. Mitte Dezember stieg der deutsche Leitindex noch auf ein Rekordhoch von 20.522 Punkten. Trotz den Gewinnmitnahmen zum Ende des Jahres ist die Jahres-Performance mit rund 18 Prozent herausragend. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Novo-Nordisk.

Kurz vor Weihnachten trieben veröffentlichte Studiendaten die Sorge um das Unternehmen in die Höhe. Die Aktie sackte um bis zu 20 Prozent ab. In den darauffolgenden Tagen erfolgte eine kleine Erholung. Heute notiert das Papier bei 85,36 EUR und somit rund 2,4 Prozent höher. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf Taiwan Semiconductor Manufacturing stehen heute im Blickpunkt der Anleger. Die Aktie verzeichnet zum Jahresende einen bemerkenswerten Anstieg. Auf Jahressicht ist das Papier knapp 100 Prozent im Plus. TSMC ist Kunde von ASML und verwendet dessen EUV-Maschinen zur Herstellung von Halbleiterchips, die eine Drei-Nanometer-Prozesstechnologie (nm) verwenden. Diese Chips sind für KI und Cloud-Computing von entscheidender Bedeutung. Der Umsatz der 3-nm-Technologie von TSMC wächst schnell. Im dritten Quartal machte der Umsatz 20 % des Gesamtumsatzes aus, gegenüber nur 6 % im Vorjahr. Zuletzt sind Call-Optionsscheine auf Nestle gefragt. Das Papier hat zum Jahresende ein neues 5-Jahres-Tief markiert. Der Kurs des schweizer Nahrungsmittelkonzerns konnte sich in den vergangenen zwei Handelstagen wieder leicht erholen. Heute notiert es 0,6 Prozent höher bei knapp 74,52 CHF. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie mehr als 20 Prozent.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put UG1HGN 1,90 19922,85 Punkte 19980,00 Punkte 134,59 Open End DAX® Put HD30T2 7,03 19922,85 Punkte 20596,03 Punkte 25,76 Open End DAX® Call HD8164 13,36 19910,50 Punkte 18583,44 Punkte 14,90 Open End Hochtief AG Call HC85HE 4,63 129,25 EUR 83,13 EUR 2,79 Open End UnitedHealth Group Inc. Call HC41Q6 5,45 511,025 USD 453,75 USD 8,88 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.12.2024; 11:11 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Novo-Nordisk AS Call UG08DP 0,80 640,50 DKK 700,00 DKK 5,14 17.09.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 2,15 623,10 EUR 700,00 EUR 9,02 19.03.2025 Novo-Nordisk AS Call HD6SPR 0,29 640,50 DKK 1000,00 DKK 5,80 17.12.2025 Nestle S.A. Call HD7TP5 0,15 74,52 CHF 85,00 CHF 13,21 17.12.2025 Apple Inc. Call HD9K1G 5,01 258,83 USD 220,00 USD 4,10 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.12.2024; 11:18 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Airbus SE Long HC19M9 16,24 154,72 EUR 102,49 EUR 3 Open End Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Long HD2TBN 24,04 203,145 USD 135,41 USD 3 Open End Occidental Petroleum Corp. Long HD33YC 2,72 48,185 USD 36,15 USD 4 Open End Merck & Co. Inc. Long HC15YY 2,56 138,875 EUR 91,92 EUR 3 Open End LVMH SE Long HC3WX4 2,47 634,40 EUR 420,63 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.12.2024; 11:23 Uhr;

