OTS: KfW / Good News zum Jahresende: Green Transition Facility erfolgreich ...

Good News zum Jahresende: Green Transition Facility erfolgreich ausinvestiert, Boost für ClimateTech-Start-ups Frankfurt am Main (ots) - - KfW Capital bringt rd. 100Mio. EUR in 7 Climate Tech-VC-Fonds ein - Erster Baustein des Zukunftsfonds erfolgreich geschlossen - Verbesserter Kapitalzugang für Start-ups und innovative Tech-Unternehmen mit Fokus auf "ökologischem Wandel" Gute Nachrichten zum Jahresende: Die im Juni 2023 mit einer Laufzeit von 24 Monaten eingeführte Green Transition Facility ist bereits nach 1,5 Jahren erfolgreich ausinvestiert. KfW Capital hat die von der KfW zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 100 Mio. EUR in sieben Climate Tech-VC (Venture Capital)-Fonds investiert, die Start-ups und Wachstumsunternehmen in Deutschland mit Fokus auf "ökologischem Wandel" finanzieren. Namentlich handelt es sich um folgende VC-Fonds: AENU, Contrarian Ventures, Extantia, Forbion BioEconomy, Nordic Alpha Partners, Norrsken VC II und Future Energy Ventures. Die Green Transition Facility ist damit der 1. Baustein des Zukunftsfonds des Bundes, der erfolgreich ausinvestiert ist, und auf die Start-up-Strategie der Bundesregierung einzahlt, die die Verbesserung des Finanzierungsumfelds für Climate Tech als zentrales Handlungsfeld definiert hat. Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW und Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital, sagt: "Der Erfolg der Green Transition Facility ist in mehrfacher Hinsicht ein positives Signal für das VC-Ökosystem in Deutschland. Der Zukunftsbereich Climate Tech wird durch die Green Transition Facility wirksam gestärkt und Green Tech-Start-ups profitieren unmittelbar davon. KfW Capital investiert konsequent gemäß ihrem Auftrag und der Zukunftsfonds entfaltet kontinuierlich seine Wirkung. Ich gratuliere den Kolleginnen und Kollegen der KfW Capital zum Erreichen dieses Meilensteins." "Es ist mit der Green Transition Facility gelungen, in nur eineinhalb Jahren in sehr professionelle VC-Fonds mit eben diesem Investitionsfokus zu investieren. Dies ist ein starker Boost für innovative Klimatechnologien und damit für den für unser aller Zukunft so wichtigen ökologischen Wandel in Deutschland", sagt Dr. Jörg Goschin, Co-CEO von KfW Capital. Die übliche Investmentperiode der VC-Fonds beträgt rund fünf Jahre, während der sie ihr Portfolio an Start-ups und Wachstumsunternehmen aufbauen. Bislang wurden durch die VC-Fonds bereits mehr als 70 Start-ups aus Mitteln der Green Transition Facility finanziert. Wichtige Voraussetzung der Green Transition Facility war, dass die VC-Fonds ihren Investitionsfokus im Bereich "Climate Tech" oder angrenzenden klimarelevanten Themenfeldern haben (Definition in Anlehnung an die EU-Taxonomie-Verordnung 2020/852). Die Climate Tech-Fonds sind in den Bereichen AI, ECommerce, Software, Energy & Environment und Industrial & Consumer Products aktiv. Wie bei allen Programmen investierte KfW Capital auch hier stets zu gleichen Konditionen wie private Investoren und zu maximal 19,9 % des Fondsvolumens. Für Climate Tech-Fonds im Fundraising besteht weiterhin die Möglichkeit, zusätzliche Mittel von KfW Capital - aus den Programmen "ERP-VC-Fondsinvestments" und ERP/Zukunftsfonds-Wachstumsfazilität - zu erhalten.