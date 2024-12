Novo Nordisk: Yep. Ich kaufe diesen Dip

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) ist zuletzt deutlich korrigiert. In der Woche vor der Weihnachtswoche brachen die Anteilsscheine zeitweise um über 20 % ein. Für eine defensive Dividendenaktie und einen Pharmawert mit einem beständigen und zumindest moderaten Wachstum ist das, nun ja, doch eher selten.

Für mich gibt es einen erweiterten Hintergrund. Bei der Aktie von Novo Nordisk sage ich seit geraumer Zeit, dass es noch nicht an der Zeit ist, zu kaufen. Die Bewertung schien mir selbst für das ambitionierte Wachstum doch eher teuer. Der Einbruch um über 20 % hat meine Meinung geändert. Denn ich überlege selbst, ob ich mir die Aktie jetzt ein weiteres Mal ins Depot lege.

Novo Nordisk: Das hat zum Dip geführt!

Aber immer langsam. Zäumen wir das Pferd besser von hinten auf. Novo Nordisk präsentierte zum damaligen Wochenende neue Daten zu einem seiner vielversprechendsten Mittel. CagriSema, so der Name des besagten Wirkstoffs, hat neue Daten zu seiner Wirksamkeit präsentiert. Um es im Wesentlichen abzukürzen: Die Daten waren gut. Aber nicht so gut, wie die Analysten es erwartet haben.

Probanden mit dem Wirkstoff haben im Berichtszeitraum rund 20,4 % ihres Körpergewichts verloren. Die Vergleichsgruppe anderer Wirkstoffe haben ein Ergebnis von 15 % gelegen hat. Der Markt, die Analysten und wie ich teilweise auch las, selbst Novo Nordisk, rechneten wohl mit einem Gewichtsverlust von bis zu 25 %. Tja, was sollen wir sagen? Dieses Ziel hat der dänische Konzern. der für seine Diabetes-Präparate und seitgeraumer Zeit auch für die aussichtsreichen Abnehm-Präparate bekannt ist, nun verfehlt.

Wir könnten jetzt darüber sinnieren, ob Novo Nordisk eine repräsentative Studie gezeigt hat. Ob die Ergebnisse besser werden, je häufiger getestet wird. Um ehrlich zu sein: Das ist möglich. Darauf würde ich mich aber nicht verlassen. Was ich sehe, ist jedoch ein vielversprechendes Produkt, das eine neue, zweite Ära im Bereich der Medikamente zur Gewichtsreduktion einläutet. Denn CagriSema ist besser, als die bisherigen Produkte. Besser offenbar als Wegovy oder Ozempic von Novo Nordisk. Oder auch als die Präparate von Eli Lilly. Wobei Konkurrenz Lilly offenbar mit Zepbound an den Erfolg von CagriSema heranreichen kann. Wir haben also (Trommelwirbel) einen Wettbewerber.

Die größere Einordnung

Was heißt das nun also für meine Investitionsthese bei Novo Nordisk? Eigentlich nicht so viel. Der dänische Pharma-Konzern bleibt auf einem guten Weg, im Markt der Abnehm-Präparate mitzumischen. Ich meine, ganz ehrlich: CagriSema hat geholfen, dass die Gruppe der Probanden im Durchschnitt ein Fünftel des Körpergewichts verloren hat. Das ist wirklich nicht schlecht. Mit Wegovy und mit Ozempic ist das eine gute Ausgangslage, um von einem Markt profitieren zu können, in dem Analysten ein Potenzial von bis zu 100 Mrd. US-Dollar pro Jahr prognostizieren.

Konkurrenten wie Eli Lilly müssen wir selbstverständlich ernst nehmen. Aber ich bin der Meinung, dass der Markt der Abnehm-Produkte kein Winner-Takes-It-All-Markt sein wird. Sondern wo viele Akteure nebeneinander wachsen werden. Kein einzelner Akteur besitzt schließlich derzeit die Kapazitäten, um die Nachfrage vollends bedienen zu können.

All das führt mich zu einem doch für mich nicht unwesentlichen Fazit: Novo Nordisk ist offensichtlich auf Kurs, die Weiterentwicklung seiner Abnehm-Präparate voranzutreiben. Es gibt einen Fortschritt. Einen Fortschritt, der womöglich „lediglich“ auf Augenhöhe mit der Konkurrenz ist. Aber als solcher vollkommen ausreichend sein dürfte, um weiteres Wachstum zu erreichen.

Aktie von Novo Nordisk: Endlich wieder etwas günstiger!

Die Aktie von Novo Nordisk hat durch die Korrektur nun jedenfalls wieder eine günstigere Bewertung erreicht. Wie gesagt: Ich rechne mit einer Fortführung eines deutlichen Wachstums. Es sollte über 15 % pro Jahr betragen. In diesem Fall sehe ich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von momentan 33 als wieder etwas fairer. Auch die Dividendenrendite von wieder über 1,5 % ist attraktiver. Zumindest deutlich attraktiver als die KGVs von über 40 und die zeitweise unter 1 % Dividendenrendite. Insofern glaube ich, dass man als Investor durchaus wieder einen Fuß in die Tür stellen kann.

Wenn die Aktie jedenfalls weiterhin unter 80 Euro liegt, werde ich meine Position noch einmal aufstocken. Allerdings langsam. Denn ich hoffe, dass auch perspektivisch auch nochmal mit 2 % Dividendenrendite oder deutlich darüber investieren kann. Novo Nordisk bleibt für mich einfach ein Qualitätsunternehmen mit einem enormen Wachstumspotenzial. Und um das zum Schluss noch einmal zu betonen: CagriSema ist auf einem guten Weg, das bisherige Wachstum fortzuführen.

Der Artikel Novo Nordisk: Yep. Ich kaufe diesen Dip ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024