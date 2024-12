Unspektakulär: Die besten Dividendenaktien in 2025 & darüber hinaus

Sind die besten Dividendenaktien unspektakulär? Eine Frage, der wir uns heute stellen wollen. Natürlich weiß auch ich, dass sich viele Einkommensinvestoren jetzt für die kommenden zwölf Monate des neuen Jahres 2025 aufstellen. Vielleicht wird es Zeit für eine neue Perspektive.

Eine unspektakuläre Aktie kann jedenfalls ein stabiles passives Einkommen bedeuten. Aber reicht das auch für die besten Dividendenaktien? Es ist womöglich auch eine Frage der Perspektive.

Die besten Dividendenaktien sind manchmal unspektakulär!

Wenn wir die besten Dividendenaktien ausfindig machen wollen, dann müssen wir sie natürlich für uns definieren. Für viele ist ein gewisses passives Einkommen, aber vor allem reichlich Stabilität bei einem leichten Wachstum das Gesamtpaket, das in Summe am attraktivsten erscheint. Und in dieser Hinsicht können wir sagen: Ja, viele der attraktivsten Aktien mit einer Dividende sind wirklich überaus unspektakulär.

Wenn wir an Namen wie Coca-Cola, Procter & Gamble, PepsiCo und viele andere bekannte Dividendenaristokraten oder Dividendenkönige denken, so sind sie eher konservativ und nicht für ihre bahnbrechende Performance bekannt. Sie liefern einfach. In der Regel um 3 % Dividendenrendite (zumindest sehr viele dieser Aktien zur Zeit). Und sie zahlen seit Jahrzehnten stabile Dividenden an die Investoren aus. Auch deren Aktienkurse entwickeln sich häufig nicht so dynamisch. Coca-Cola hat im bisherigen Jahr 2024 beispielsweise um 11 % zulegen können. Das mag solide sein. Aber die Gesamtbewertung wird sich zwangsläufig immer eher an der Dividende orientieren. Mit einem Wert um 3 % wird es eher immer das Dividendenwachstum sein, das langfristig über die Aktienkursperformance entscheidet.

Aber sind solche Namen die besten Dividendenaktien? Müssen sie zwangsläufig unspektakulär sein? Das sind interessante Fragen. Wenn es um die Stabilität des passiven Einkommens geht, so kann eine wenig spektakuläre und eine dafür stabile Ausgangslage jedenfalls attraktiv sein.

Eher langfristig spektakulär: Mit Dividendenwachstum

Trotzdem heißt das nicht, dass die besten Dividendenaktien auf lange Sicht keine unspektakulären Renditen liefern. Warren Buffett ist mit seinem Investment in Coca-Cola das beste Beispiel: Er erhält mittlerweile deutlich über 50 % Dividendenrendite. Ganz einfach, weil der US-amerikanische Getränkekonzern über mehrere Jahrzehnte solide gewachsen ist und dieses Gewinnwachstum für Dividendenwachstum eingesetzt hat. Der Zinseszinseffekt führte dann wiederum zu herausragend hohen Renditen.

Dieses Dividendenwachstum ist spektakulär. Nicht in der Hinsicht, dass wir Nvidia-ähnliche Renditen erzielen werden. Wohl aber, dass ein beständiges Wachstum, das auf langfristigen Treibern basiert, die Rendite langfristig wirklich erhöhen kann. Der Zinseszinseffekt wirkt schließlich auch hier. Mit jedem weiteren Wachstum der Dividende steigt damit die Einstandsdividendenrendite bloß höher.

Das mag unspektakulär im Sinne von wirklich herausragenden Renditen in einem kurzen Zeitraum sein. Im Gesamtmarkt existieren definitiv volatilere und dynamischere Chancen. Aber wer nach den besten Dividendenaktien sucht, der kann mit diesem Paket im Laufe der Zeit eine herausragende Rendite erzielen.

Die besten Dividendenaktien sind unspektakulär, ja!

Um daher zu einem Fazit zu kommen: Wenn es um die besten Dividendenaktien geht, würde ich eine gewisse Dividendenrendite, maximale Stabilität und ein solides Wachstum voraussetzen. Das ist in einzelnen Jahren unspektakulär. Zumindest wird es kaum zu einer besonders dynamischen Performance führen. Trotzdem können wir als Investoren damit herausragende Renditen einfahren.

Im Endeffekt sollte man daher wissen, was man als Investor möchte. Ich glaube jedoch, dass genau das ein sehr guter und vielversprechender Weg für den langfristigen Vermögensaufbau ist. Zwar mag er nicht besonders dynamisch oder aufregend sein. Aber es ist eigentlich das Ergebnis, das zählt. Oder etwa nicht?

Der Artikel Unspektakulär: Die besten Dividendenaktien in 2025 & darüber hinaus ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola und PepsiCo. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von PepsiCo.

Aktienwelt360 2024