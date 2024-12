Am letzten Handelstag eines weiteren guten Börsenjahres hat der Dax leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex beendete am Montag einen verkürzten Handel 0,38 Prozent im Minus bei 19.909 Punkten, was ein Jahresplus von knapp 19 Prozent ergibt. Bereits im Jahr 2023 war dem Dax ein Gewinn in ähnlicher Größenordnung gelungen.

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor am Montag ein halbes Prozent auf 25.589 Zähler. Er hat auf Jahressicht 5,7 Prozent eingebüßt. Für den Nebenwerte-Index SDax steht 2024 ein kleines Minus von 1,8 Prozent zu Buche.

"Mit dem heutigen Börsentag geht für den Dax ein äußerst erfolgreiches Börsenjahr 2024 zu Ende", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Die wichtigsten Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks hatten wie erhofft die Leitzinsen gesenkt und so Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver gemacht./la/mis

Dax-Wert Siemens Healthineers schwach

Im Fokus stand am Montag die Aktie des Gesundheitstechnik-Spezialisten Siemens Healthineers. Überlegungen des Mutterkonzerns Siemens haben den Aktienkurs belastet. Zum Handelsschluss büßten die Titel 1,7 Prozent ein. Derweil zeigten sich die Siemens-Papiere nur knapp im Minus.

Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas stellte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers auf den Prüfstand. Es gebe zwar Synergien mit den übrigen Aktivitäten, so der Manager. "Aber sind sie groß genug, um 45 Milliarden Euro Kapitalallokation zu rechtfertigen? Natürlich nicht."

Aktuell hält der Industriekonzern rund 75 Prozent an seiner Tochter, die an der Börse mit rund 59 Milliarden Euro bewertet wird. Analyst Mark Fielding von der kanadischen Bank RBC begrüßt die Überlegungen des Konzerns. Ein Abbau des Anteils könnte ihm zufolge erheblich zur Vereinfachung der Unternehmensstruktur von Siemens beitragen. Zudem könnte die Aktie der Medizintechniktochter den Bewertungsrückstand auf andere, höher bewertete Titel aus dem Elektrotechnikbereich verringern.

(mit Material von dpa-AFX)