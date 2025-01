ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Negativer Jahresauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger haben den US-Aktienmärkten am ersten Handelstag des neuen Jahres einen Dämpfer verpasst. Der Dow Jones Industrial legte am Donnerstag im frühen Handel merklich zu, geriet im weiteren Verlauf aber unter Druck und schloss mit einem Minus von 0,36 Prozent bei 42.392,27 Punkten. Der S&P 500 fiel um 0,22 Prozent auf 5.868,55 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,17 Prozent auf 20.975,62 Punkte abwärts.

Börsenbeobachter sprachen von einem "sehr unruhigen" Handel mit dünnen Umsätzen und ohne größere Impulse. Was aber das düstere Ende des Börsenjahres 2024 betreffe, sei es viel zu früh, um es als schlechtes Omen zu bezeichnen, sagte Marktexpertin Lisa Shalett von Morgan Stanley Wealth Management.

Von ihren Rekordständen aus dem Dezember haben sich die Indizes in New York angesichts der jüngsten Gewinnmitnahmen zwar etwas entfernt. Doch für das neue Jahr rechnen Marktexperten mit weiter steigenden US-Kursen und Bestmarken - dank des wohl anhaltenden Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI) und der "America First"-Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump.

Unter den Einzelwerten standen am Donnerstag die Aktien von Tesla mit einem Kursminus von 6,1 Prozent als Schlusslicht im Nasdaq 100 im Anlegerfokus. Der Elektroautobauer verbuchte 2024 den ersten Rückgang der Auslieferungen seit mehr als einem Jahrzehnt. Tech-Milliardär und Elon Musk hatte hingegen einen leichten Anstieg in Aussicht gestellt. Die Zahlen blieben auch hinter den durchschnittlichen Marktschätzungen zurück. Diese Entwicklung werfe Fragen nach dem Absatzwachstum 2025 auf, kommentierte Jefferies-Analyst Philippe Houchois.

Die Papiere von Apple fielen im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen und büßten letztlich 2,6 Prozent ein. Der Technologieriese will Berichten zufolge demnächst eine mehrtägige Rabattaktion in China für mehrere seiner neuesten iPhone-Modelle starten. Apple kämpft auf dem wichtigen chinesischen Markt mit der harten Konkurrenz durch Wettbewerber wie den dortigen Platzhirsch Huawei, der jüngst den Preiskampf im Premium-Smartphone-Segment eröffnet hat.

Verluste von 0,9 beziehungsweise 0,8 Prozent verbuchten die Aktien von General Dynamics und Lockheed Martin . Beide Unternehmen zählen zu den Rüstungskonzernen, die China mit Ausfuhrkontrollen belegt hat. Nach Angaben des Handelsministeriums ist damit ab sofort die Lieferung von Gütern verboten, die sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar sind. Peking begründete die Maßnahme mit dem Schutz nationaler Interessen und Sicherheit sowie der Erfüllung internationaler Verpflichtungen.

Der Kurs des Euro blieb im US-Handel unter der Marke von 1,03 US-Dollar. Zuvor war der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,0224 US-Dollar gefallen, der tiefste Stand seit Ende 2022. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0321 (Dienstag: 1,0389) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9688 (0,9625) Euro gekostet.

Am US-Rentenmarkt fiel die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen auf 4,57 Prozent. Der Terminkontrakt für die Papiere mit dieser Laufzeit stieg um 0,10 Prozent auf 108,86 Punkte./edh/he