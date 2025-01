Airbus gefragt - Analysten erwarten starke Dezember-Zahlen

(Angabe zur Veröffentlichung der Auslieferungszahlen im 1. Absatz ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Airbus haben am Donnerstag in Erwartung starker Auslieferungszahlen für Dezember kräftig zugelegt. An der Spitze im EuroStoxx 50 und Dax gewannen sie am frühen Nachmittag um die drei Prozent auf 159,26 Euro. Die Auslieferungszahlen werden in einer Woche veröffentlicht.

Laut Analyst Benjamin Heelan von der Bank of America dürfte der Flugzeugbauer einen starken Dezember hinter sich haben. Vor allem das Modell A320 sei wohl stark gelaufen. Im vierten Quartal seien voraussichtlich 13 Flugzeuge mehr ausgeliefert worden als im Schlussquartal des Vorjahres, schrieb er und rechnet insgesamt für den Dezember mit mehr als 110 Flugzeug-Auslieferungen.

Auch Analystin Chloe Lemarie von Jefferies geht von einem starken Dezember aus und rechnet sogar mit 127 Auslieferungen, was ein Anstieg von 13 Prozent im Jahresvergleich wäre. Zudem lasse die Zahl der Erstflüge darauf schließen, dass die Lagerbestände per Jahresende zurückgegangen sein dürften./ck/jha/

