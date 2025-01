IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence stärkt Patentportfolio

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence stärkt Patentportfolio

Vancouver, BC, Kanada, 6. Januar 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen auch Radiopharmazeutika und neuartige ADC-Produkte unter Verwendung seiner eigens entwickelten Plattform- und Arzneimittelverabreichungs-Technologien entwickelt, freut sich, die weitere Stärkung seines Patentportfolios durch mehrere wichtige Patenterteilungen und -zulassungen in verschiedenen Rechtsordnungen bekannt zu geben.

Nach der bemerkenswerten Entdeckung von Defence, dass Multimere auf der Basis von Accum®-Varianten im Vergleich zu ihren monomeren Gegenstücken eine synergistische Wirksamkeit und verbesserte Stabilität aufweisen können, reichte Defence im Mai 2023 die US-Patentanmeldung Nr. 18/318.384 (die '384-Anmeldung) zusammen mit einem Antrag auf beschleunigte Prüfung durch das USPTO ein. Defence freut sich nun bekannt geben zu können, dass das USPTO am 17. Oktober 2024 eine Notice of Allowance ausgestellt hat und dass das US-Patent voraussichtlich Anfang 2025 erteilt wird, sobald die erforderlichen staatlichen Gebühren entrichtet wurden. Die Zulassung der Anmeldung '384 ist für die laufenden klinischen Programme und die Geschäftsstrategie von Defence in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Erstens sieht der zugelassene Antrag wertvolle Patentansprüche auf die stoffliche Zusammensetzung von Dimeren und Multimeren auf Accum®-Basis vor. Darin enthalten sind jene Wirkstoffmoleküle abdecken, deren klinische Entwicklung im Rahmen der Vorzeigeprogramme AccuTOX® und ARM® zur Krebsbekämpfung von Defence bevorsteht. Die Patentansprüche decken die Dimere und Multimere ab, die allein oder in Konjugation mit Antigenen, Trägern oder Antikörpern verwendet werden, wobei letztere von Defence aktiv für die Entwicklung neuartiger ADCs untersucht werden. Zweitens wird die Erteilung des US-Patents aus der '384-Anmeldung Defence eine lange Marktexklusivität auf dem weltweit größten kommerziellen Markt für innovative Krebstherapeutika verschaffen, wobei das Patent voraussichtlich im Jahr 2043 ablaufen wird. Drittens stellt die Zulassung durch das USPTO eine Bestätigung der Wirksamkeit, des innovativen Charakters und der Patentierbarkeit der auf Accum® basierenden Dimer- und Multimertechnologie von Defence durch ein wichtiges Patentamt dar, was ein gutes Vorzeichen für die anderen nationalen Patentanmeldungen des Unternehmens ist, die auf Grundlage der entsprechenden internationalen Patentanmeldung Nr. PCT/CA2023/051758 gemäß dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) für das dritte Quartal 2025 geplant sind.

Defence freut sich auch, die weitere Stärkung seines Patentportfolios in Bezug auf seine Plattform-Impfstofftechnologie bekannt zu geben, die auf der kovalenten Konjugation von Accum® und seinen Varianten zur Verbesserung der Immunogenität von Impfstoffen beruht. Zusätzlich zu den bereits in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan für diese Technologie gesicherten Patenten wurde Defence nun am 26. November 2024 das US-Patent Nr. 12.150.989 (das '989-Patent) erteilt. Das '989-Patent, das auch die materielle Zusammensetzung abdeckt, erweitert den Schutz von Defence für seine auf Accum® basierenden Varianten zur Steigerung der Immunogenität auf solche, die auf einer beliebigen Steroidsäure basieren. Darüber hinaus freut sich Defence mitteilen zu können, dass die entsprechende singapurische Anmeldung Nr. 11202304388T vor Kurzem vom singapurischen Patentamt zugelassen wurde und das singapurische Patent voraussichtlich Anfang 2025 nach Entrichtung der erforderlichen staatlichen Gebühren erteilt werden wird. Diese positiven Entwicklungen belegen das kontinuierliche Engagement von Defence, sein geistiges Eigentum zu stärken und den Weg für Lizenzierungen und strategische Partnerschaften zu ebnen, um beispielsweise die Wirksamkeit von bereits zugelassenen oder in der Entwicklung befindlichen Impfstoffen zu verbessern.

Die jüngste Erteilung dieser Patente und Zulassungen mit umfassenden Ansprüchen für unsere führenden klinischen Kandidaten bestätigt den innovativen Charakter und die überzeugende Qualität unserer Wirksamkeitsergebnisse, denn wir bleiben der Entwicklung neuartiger Therapeutika für Krebserkrankungen verpflichtet. Darüber hinaus ermöglicht dies Defence, Lizenzvereinbarungen mit starken Biotech- und Pharmaunternehmen auszuhandeln, so Herr Plouffe, CEO und President von Defence.

Mit den kürzlich erfolgten Neuzugängen von Dr. Svetlana Selivanova, Dr. Maxime Parisotto und Dr. Elias Theodorou im Führungsteam und der Stärkung des Patentportfolios wurden die Voraussetzungen geschaffen, auf einem ein sehr produktiven Jahresende 2024 aufzubauen. Damit wird das Unternehmen 2025 einen großen Schritt nach vorne machen können, sodass Defence der Einhaltung seines Versprechens, neue Krebstherapien zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten weltweit auf den Markt zu bringen, einen Schritt näherkommt.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform die nächste Generation von Radioimmunkonjugaten und ADC-Produkten entwickelt. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Radioimmunkonjugaten oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht, sowie Impfantigenen. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Sebastien Plouffe, President, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

