Eine einzige News aus dem Bereich der Ausgaben für Rechenzentren beflügelt einen ganzen Markt. Das ist ein Zeichen für eine starke Verunsicherung bei den Anlegern, zeigt aber auch wie groß die Hoffnungen in diesem Segment nach wie vor sind. Diesmal sind es wichtige News von Microsoft, die die Kurse bewegen. Diese News werfen ein neues Licht auf die Aktien von Microsoft. Inwiefern, darüber spricht Martin in der heutigen Live-Sendung.

Als Reaktion steigen unter anderem die Aktien von Nvidia am Freitag deutlich an. Damit setzt sich eine Dynamik fort, die zwar mehrere Monate abwesend war, aber trotzdem einen enorm starken Beitrag zur Marktentwicklung in 2024 geleistet hat. Infineon führt zur Stunde den Dax an. Der Grund ist in derselben Richtung zu suchen...

