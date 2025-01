Tech-Rallye geht weiter | Hoffnung auf weniger harsche Einfuhrzölle

Die Wall Street profitiert von der anhaltenden Stärke des Tech-Sektors. Sam Altman signalisiert bei Twitter, dass Open AI beginnt sich nun auch auf Superintelligence zu fokussieren. Microsoft hat wiederum am Freitag betont, dass im Fiskaljahr 2025 rund $80 Mrd. in AI basierende Data Center investiert werden soll. Heute Nacht wird sich zudem NVIDIA CEO Jensen Huang auf der CES in Las Vegas zu Wort melden. Die Messe wird die ganze Woche lang den Tech-Sektor dominieren. Auch Foxconn steht heute im Fokus. Angefacht durch das Wachstum im Bereich der KI-Server, lag das Dezember-Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr bei soliden 42,3 Prozent. Abseits des Tech-Sektors sorgt auch eine Story in der Washington Post für Auftrieb. Demnach dürfte die Trump-Administration wohl Einfuhrzölle von 10 bis 20 Prozent auf Importe aus allen Ländern verlangen, jedoch reduziert auf Sektoren und Produkte, die für die nationalen Interessen relevant sind. Der US-Dollar ist in Folge heute schwächer, mit einem Rücklauf der Renditen bei Staatsanleihen.



00:00 Intro

00:21 Tech-Rallye geht weiter (u.a. CES Las Vegas)

02:45 Foxconn | Marvell Technology

04:42 Salesforce | Palantir | Uber

08:23 Shopify | PayPal | Finanzwerte (u.a. Barclays)

10:35 Boeing | Nike

13:20 Einfuhrzölle der Trump-Administration

16:10 Trump: Johnson-Wahl, Gesetzesentwurf

17:38 China: Aktienmarkt, Wirtschaftsdaten

19:20 Kanada, Japan, EZB

21:50 Intel | Adobe

24:15 Warren Buffett | Fannie Mae & Freddie Mac

26:05 Wochenausblick (u.a. Arbeitsmarkt)



