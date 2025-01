Trading-Chance S&P 500: 5er-Jahre sind Long-Jahre

Werbung

Das Jahr 2025 könnte ein spektakuläres Jahr für Aktienanleger werden, wenn man der Statistik Glauben schenkt. Während viele Privatanleger aufgrund der über 20%, die der S&P 500 im vergangenen Jahr zulegen konnte, vorsichtiger werden und eine Korrektur erhoffen, sprechen die nackten Zahlen ganz klar eine andere Sprache. Was die Statistik sagt, und wie sich daraus systematisch Profit schlagen lässt, zeigen wir im heutigen Beitrag.

Mit einem Zugewinn von knapp 20% beschloss der S&P 500 das Jahr 2024. Unaufgeregt und fast nicht spürbar kletterten die Notierungen des 500 Werte umfassenden US-Index von einem Hoch zum nächsten. Jegliche Rücksetzer wurden dabei rasch wieder hochgekauft, so dass die Bären nicht allzu viel Freude in den hinter uns liegenden 12 Monaten hatten. Wie üblich stellen sich die Marktteilnehmer nun zum Jahresauftakt die Frage, was das neue Jahr bringen könnte. Hausse oder Baisse, investiert bleiben oder aussteigen? Die Fragezeichen sind groß. Eine ganze Reihe von Faktoren sprechen für eine Korrektur, jedoch mindestens genau so viele für eine Fortsetzung oder gar eine Intensivierung des Bullenmarktes im S&P 500 Index. Gehen wir also der Reihe nach die einzelnen Faktoren durch, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was für die kommenden Monate wahrscheinlich ist.

Buffett-Indikator im Alarm-Modus

Wallstreet-Legende Warren Buffett hat eine Expertise in Sachen Aktien, die ihres Gleichen sucht. Wann immer er seine Stimme erhebt, lauschen Anleger aus der ganzen Welt aufmerksam. Kein Wunder also, dass ein von ihm entwickelter Indikator - der Buffett-Indikator - seit einigen Monaten enorme Beachtung erfährt. Der Indikator ist ebenso einfach, wie genial. Buffett setzt dabei den Wert des US-Aktienmarktes in Relation zum GDP (Bruttoinlandsprodukt) der Vereinigten Staaten. Der aktuelle Wert von 208% liegt 66% über dem historischen Durchschnitt und hat die 2,2-fache Standardabweichung. Damit ist der US-Aktienmarkt massiv überbewertet, laut Buffetts Analyse-Methode.

Quelle: https://www.currentmarketvaluation.com/

Noch keine Trendbeschleunigung

Nun sind derartige Bewertungsmodelle prinzipiell gute Warninstrumente, sie taugen aber nicht zum Timing von absoluten Hochs und Tiefs. Die Historie lehrt uns, dass Trends sich auch dann noch beharrlich fortsetzen können, wenn die Alarmglocken bereits laut schrillen. Was beispielsweise fehlt ist eine drastische Beschleunigung des Aufwärtstrends. Oft nimmt der Aktienmarkt im finalen Abschnitt eines Trends nochmals Fahrt auf und geht in eine steilere Bewegung über. Dabei werden die bisherigen oberen Kanalgrenzen eines Trends durchstoßen. Die Bewegung seit Oktober 2023 läuft zwar durchaus dynamisch und steiler, als die Hausse-Wellen aus den vorangegangenen zwei Jahrzehnte, jedoch gab es innerhalb dieses Bullen-Runs noch keine finale Beschleunigung.

Stimmung ängstlich - keine Euphorie!

Beachtlich ist zudem, dass wir im Sentiment keinerlei Euphorie erkennen können. Der "Fear and Greed Index" ist zwar kein klassischer Sentiment-Indikator (da er nicht auf Umfragen basiert), sondern ein Instrument, das seine Werte aus sieben Subkennziffern zusammensetzt, die ihrerseits z.B. in Form der Put/Call-Ratio eine Aussage über die Stimmungslage unter den Marktteilnehmern zulassen. Der Index befindet sich völlig atypisch für eine Situation, in der die führenden US-Indizes auf neuen Allzeithochs stehen, im "Fear"-Bereich. Solche Konstellationen bringen aufgrund der breiten Anleger-Skepsis zwar immer wieder kleine bis mittlere Abverkäufe, jedoch stellen diese eher Kauf-Gelegenheiten in Trendrichtung dar. Der Markt klettert derzeit buchstäblich an einer sogenannten "wall of worry" weiter empor.

Keine Widerstände

Der S&P 500 hat derzeit keine wirklichen Widerstände technischer Natur, da er erst kürzlich wieder auf ein neues Allzeithoch angestiegen war. Nennenswerte Angebotsüberhänge aus etwaigen Schieflagen existieren somit nicht. Der Aufwärtstrend im US-Index ist absolut intakt. Gegenwärtig verläuft dieser bei 5626 Zählern. Jenseits dieser Marke gibt es keinerlei Signale für einen größeren Bärenmarkt.

5er-Jahre sind Bullen-Jahre!

Die Statistik lässt für das neue Jahr sogar extrem viel Luft nach oben! Betrachtet man den Dekaden-Zyklus (0er, 1er, 2er....9er-Jahre), so stechen jene Jahre, die auf "5" enden absolut hervor. Im Durchschnitt legt der S&P 500 per anno um 7,48% zu. In 5er-Jahren (1995, 2005, 2015, 2025...) sind es im Durchschnitt satte 25,32%! Das ist dreieinhalb mal so viel, wie in einem typischen Jahr. 2015 (in der Grafik noch nicht erfasst) war mit einem Minus von gut einem Prozent das einzige 5er-Jahr, welches keinen Gewinn erzielte. Alle anderen Jahre, die auf "5" endeten, landeten seit 1928 klar im Plus - und das zumeist überdurchschnittlich! Ab Mitte Januar, Anfang April und Ende August setzen meist verschärfte Aufwärtsphasen in 5er-Jahren ein. Ob dies in 2025 auch so sein wird steht in den Sternen. Die Wahrscheinlichkeiten sind aber ganz klar zugunsten der Bullen gelagert, so dass aus unserer Sicht eine Long-Positionierung sinnvoll erscheint.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Von Anstieg profitieren mit einem Long auf den S&P 500

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen einen Unlimited Turbo Long des Emittenten BNP Paribas vor. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit und eine Basis, wie auch einen Knockout bei 5345,42 Punkten. Bei einem aktuellen Index-Stand von 5942,47 Zählern im S&P 500 ergibt sich somit ein Hebel von 9,91. Die WKN lautet PG5YF0. Wir erachten einen Stop-Kurs unterhalb der Aufwärtstrendlinie bei knapp 5600 Punkten als sinnvoll. Im Hebelprodukt entspricht dies etwa 2,30 Euro.

Wichtige Chartmarken:

Unterstützungen: 5625, 5300 und 5200 Pkt

Widerstände: keine

Unlimited Turbo Long auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN PG5YF0 ISIN DE000PG5YF00 Basispreis 5345,42 Pkt K.O.-Schwelle 5345,42 Pkt Laufzeit unlimited (open end) Typ Turbo Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 9,91 Stop-Loss Hebelzertifikat 2,30 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

