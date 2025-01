New York Ausblick: Wenig bewegt - Nvidia-Aktie vor Rekordhoch

An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag ein unspektakulärer Auftakt ab. Die großen Aktienindizes dürften zum Start auf der Stelle treten. Auch an der Technologiebörse Nasdaq zeichnet sich nur wenig Bewegung ab. Dort hatten die Kurse zum Wochenauftakt noch kräftig zugelegt, befeuert einmal mehr vom Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq 100 eine Stunde vor Handelsbeginn mit 21.564 Punkte kaum bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird 0,2 Prozent im Plus erwartet bei 42.785 Zählern.

Ein Rekordhoch könnten indes die Aktien des Chip-Giganten Nvidia erklimmen. Chef Jensen Huang stellte auf einer Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas neue Prozessoren vor, mit denen sich der Konzern nicht zuletzt in puncto Künstliche Intelligenz die Marktführerschaft sichern will. Nvidia stiegen vorbörslich um 2,3 Prozent und lagen damit nur noch knapp unter dem Rekordhoch vom November bei knapp 153 US-Dollar.

Anteile von Micron Technology verteuerten sich vorbörslich um mehr als 4 Prozent. Der Halbleiterhersteller soll Nvidia mit sogenannten Memory-Chips für dessen neue Grafikprozessoren beliefern. Am Vortag waren Micron dank eines allgemeinen Runs auf KI-Aktien bereits um mehr als 10 Prozent gestiegen.

Eine Abstufung der Tesla-Aktien von "Buy" auf "Neutral" durch die Bank of America drückte den Kurs des E-Autoherstellers vorbörslich um rund zwei Prozent nach unten. In der Bewertung von Tesla seien bereits viele Kurstreiber eingepreist, argumentierte die Investmentbank.