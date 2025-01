EQS-News: XTPL realisiert die erste industrielle Umsetzung für einen führenden chinesischen Displayhersteller

Emittent / Herausgeber: XTPL S.A. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

XTPL realisiert die erste industrielle Umsetzung für einen führenden chinesischen Displayhersteller



07.01.2025 / 19:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





XTPL (WSE: XTP), ein polnischer Anbieter von bahnbrechenden Nanoprinting-Lösungen für den weltweiten Markt der modernen Elektronik, wird die erste industrielle Umsetzung seiner unternehmenseigenen UPD-Technologie (Ultra Precise Dispensing) vornehmen. Das Unternehmen hat einen Auftrag für das erste Fertigungslos von UPD-Modulen (Druckköpfen) erhalten, die in der industriellen Fertigungsanlage des Endkunden eingesetzt werden sollen. Dabei handelt es sich um einen führenden Displayhersteller aus China, der an der Börse Shenzhen mit einem Jahresumsatz von mehreren Dutzend Milliarden US-Dollar notiert ist. Die Module werden eingesetzt, um Defekte in modernen Flachbildschirmen (FPDs) mit ultrahoher Auflösung zu reparieren. Für XTPL markiert dies den Beginn einer mehrjährigen Geschäftsbeziehung, die wesentlich dazu beitragen wird, das Umsatzziel von 100 Millionen PLN für 2026 im Rahmen der Umsetzung der Strategie für die Jahre 2023-2026 zu erreichen. Das Unternehmen verfügt derzeit über neun Projekte zur industriellen Umsetzung seiner Technologie. Nachdem als Teil dieser Projekte zunächst der Kundenbedarf ermittelt wurde, werden nun die Entwicklungsarbeiten durchgeführt. Sofern diese ordnungsgemäß validiert und vollständig umgesetzt werden, weisen diese Projekte ein Gesamtpotenzial auf, das vom Unternehmen auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz von ca. 400 Millionen PLN über die jeweilige Lebensdauer veranschlagt wird.

Beim Auftraggeber handelt es sich um Yi Xin Technology, den offiziellen Vertriebspartner von XTPL-Lösungen auf dem chinesischen Markt, während der Endkunde, der in der ersten Hälfte des Jahres 2025 sechs Module von XTPL erhalten wird, ein führender chinesischer Hersteller von Maschinen für die Massenproduktion von modernen Flachbildschirmen ist. Im nächsten Schritt wird der Partner industrielle Geräte mit XTPL-Modulen fertigen, die in der Fertigungsanlage des führenden chinesischen Displayherstellers eingesetzt werden.

„Der Auftrag über das erste Fertigungslos von UPD-Modulen zum Einsatz in der industriellen Fertigungsanlage eines führenden Herstellers modernster Elektronik öffnet ein ganz neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte von XTPL. Nachdem wir eine bahnbrechende Technologie entwickelt haben und nach der erfolgreichen Prüfung ihres geschäftlichen Potenzials durch die Vermarktung des Delta Printing Systems – durch das die Technologie demonstriert wurde – verfügen wir über eine umfassende Pipeline von Projekten, die von globalen Akteuren für die industrielle Nutzung bewertet werden. Heute erreichen wir das kritischste Stadium in der Geschichte des Unternehmens, nämlich die industrielle Umsetzung für unser Projekt in China. Dies ist der Anfang einer langfristigen und vielversprechenden Geschäftsbeziehung als Teil der ersten industriellen Anwendung der XTPL-Technologie” erklärte Filip Granek, CEO von XTPL S.A.

„Dieser Auftrag ist das Ergebnis der positiven Bewertung unserer Technologie durch unseren direkten Vertriebspartner und den Endkunden auf der Grundlage der im Oktober 2024 eingeleiteten Tests für den Prototyp des industriellen Geräts. XTPL wird jetzt in die milliardenschwere Wertschöpfungskette des globalen Herstellers für modernste Elektronik eingebunden, was das industrielle Potenzial der angebotenen Lösung zeigt. Dafür haben wir die letzten neun Jahre hart gearbeitet. Jetzt können wir unsere Innovation auf globaler Ebene bestätigen, was die Erfolgschancen weiterer industrieller Projekte in unserer Pipeline wesentlich erhöht. Wir verfügen über insgesamt neun solcher Projekte im Entwicklungsstadium, von denen drei schon weit fortgeschritten sind, da dort Tests an einem Prototypen durchgeführt werden. Dies betrifft wichtige Märkte, nämlich die USA, Taiwan und Südkorea. Wir gehen davon aus, dass die industrielle Umsetzung, an der wir mitwirken, von Akteuren auf dem Markt der Additivtechnologie zur Kenntnis genommen und anerkannt wird und sich positiv auf die Dynamik der Entscheidungsfindung bei anderen Projekten – einschließlich neuer Projekte – zur weiteren industriellen Umsetzung unserer technologischen Lösungen in globalen Fertigungsanlagen für moderne Elektronik auswirken wird”, ergänzte Filip Granek.

Die UPD-Technologie von XTPL erlaubt das Auftragen extrem kleiner Mengen spezieller Materialien auf praktisch jedes Trägermaterial, z.B. eine Elektronik-Leiterplatte, mit einer Genauigkeit von 1 μm (einem Mikrometer, d.h. einem Millionstel Meter). Präzision, Kompatibilität mit einer umfangreichen Palette von funktionalen Viskositäten und der Möglichkeit des Einsatzes flexibler Trägermaterialien und komplexer dreidimensionaler Strukturen, einschließlich Stufenstrukturen, helfen dabei, die Hindernisse für moderne Fertigungsmethoden fortschrittlicher Elektronik zu überwinden. Die Miniaturisierung des Druckverfahrens in Kombination mit einer hohen Viskosität und industriellen Reife stellen die Hauptvorteile der XTPL-Lösung dar. Die UPD-Technologie kann im rasch wachsenden Sektor für gedruckte Elektronik eingesetzt werden, vor allem in Bereichen wie Halbleitern, Displays, hochmodernen integrierten Schaltkreisen oder Biosensoren. Der Plattformcharakter dieser Technologie ermöglicht ein breites Spektrum potenzieller Anwendungen.

Von XTPL entwickelte UPD-Module werden vom führenden chinesischen Displayhersteller eingesetzt, um Mängel bei Flachbildschirmen mit ultrahoher Auflösung zu reparieren. Die Produktion solcher Geräte, die sich durch eine kleine Bildschirmdiagonale (z.B. Smartwatches, Smartglasses) und eine ultrahohe Auflösung auszeichnen, ist ein anspruchsvoller und technologisch komplexer Vorgang. Dies begrenzt die Effizienz von Produktionsstraßen und ergibt zu viele Ausschüsse – also Produkte, welche die Spezifikationen infolge von Herstellungsfehlern nicht erfüllen. Die XTPL-Technologie kann eingesetzt werden, um spezifische Mängel zu beheben oder zu entfernen. Dadurch kann die Effizienz der Fertigungsstraße verbessert werden, was deutliche finanzielle Vorteile für den Hersteller zur Folge hat.

„Die Lieferung des Auftrags über die ersten sechs UPD-Module ist die erste Phase der industriellen Umsetzung für den chinesischen Endkunden. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 werden wir sie an unseren Partner – einen führenden chinesischen Hersteller von Maschinen für den Flachbildschirmsektor – ausliefern. Jedes Jahr liefert dieser Hersteller ca. 100-150 Industriegeräte an seine Kunden, die vergleichbar mit denjenigen sind, die er mit Hilfe unserer Produkte herstellen wird. Die Zahl der bestellten Module und der Zeitrahmen für die Umsetzung wird von den Entscheidungen des Endkunden abhängen. Allein die Größe dieser Projekte gewährleistet, dass mindestens mehrere Dutzend Module über einen Zeitraum von mehreren Jahren geliefert werden. Zusätzlich zur direkten Auswirkung auf den Umsatz durch den Verkauf der Module erwarten wir zusätzliche Einkünfte durch die Wartung sowie die Nutzung von Verbrauchsmaterialien (Nanotinten). Wir gehen davon aus, dass die erste industrielle Umsetzung einen wesentlichen Beitrag zu unserer Vorgabe im Rahmen der Strategie für die Jahre 2023-2026 leistet, 100 Millionen PLN als Umsatzziel für 2026 zu erreichen,” erklärte Jacek Olszański, CFO von XTPL S.A.

Yi Xin ist der chinesische Vertriebspartner von XTPL, der seit 2011 auf dem Markt aktiv ist und sich auf additive Fertigungstechniken spezialisiert hat. Er ist auf der Suche nach innovativen Lösungen im Bereich der gedruckten Elektronik. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Netz an Geschäftsbeziehungen zu wichtigen chinesischen Forschungsinstituten und industriellen Herstellern im modernen Elektroniksektor. Zwischen 2022 und 2024 hat Yi Xin Technology zehn Aufträge für XTPL Delta Printing System-Geräte auf dem chinesischen Markt an Land gezogen.

Das Geschäftsmodell von XTPL basiert auf drei sich ergänzenden Geschäftsfeldern. Dies sind die UPD-Module für die industrielle Umsetzung in den Fertigungsstraßen global operierender Elektronikhersteller, die Delta Printing System-Prototypen sowie die Hochleistungsmaterialien (HPM, Nanotinten). Zusätzlich dazu wird eine neue DPS+-Linie an Geräten entwickelt, um die Marktnische zwischen DPS und UPD-Modulen zu nutzen.

Das Unternehmen verfügt über neun Projekte, die sich mindestens im zweiten Prozessstadium für die industrielle Umsetzung der Technologie befinden (abgeschlossener ursprünglicher Kontakt, Ermittlung des Kundenbedarfs, Beginn der Bewertung der Technologie und Entwicklung durch XTPL), einschließlich vier Projekten im fortgeschrittenen Stadium in strategisch wichtigen Segmenten für das Unternehmen, nämlich Halbleiter und Displays. Bei den Endkunden des Unternehmens bzw. den Partnern handelt es sich um global agierende Gesellschaften, die für die Produktion der nächsten Elektronik-Generation verantwortlich sind. Dies schließt einen chinesischen Hersteller von Maschinen für moderne Displays, einen führenden Halbleiterproduzenten aus Taiwan, einen der weltweit größten Hersteller von Flachbildschirmen aus Südkorea sowie einen wichtigen Produzenten für Industriegeräte aus den USA, der im Nasdaq 100-Index aufgeführt wird, ein.